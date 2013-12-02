"الصيادلة" تطالب بإدراج مكافحة العدوى ضمن برنامج الزمالة المصرية

طالبت النقابة العامة للصيادلة فى خطاب أرسلته اليوم للدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان بإدراج تخصص زمالة الصيدلة الإكلينيكية، ومكافحة العدوى ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأضافت النقابة العامة فى خطابها لوزير الصحة أن هذين التخصصين كانا مدرجين ببرنامج الزمالة المصرية العام الماضى نظراَ لما فى ذلك من مصلحة وأهمية لمهنة الصيدلة وفائدة للقطاع الصحى والدوائى وعلى المريض.

ومن جانبه قال الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة إن القرار الوزارى الصادر رقم 391 لسنة 2012 يلزم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية وأخرى لمعلومات الدواء داخل كل مستشفى، واعتبار ذلك من الاشتراطات الصحية اللازم توافرها لترخيص هذه المستشفيات.

وأكد أن نقابة الصيادلة حريصة على تطوير المنظومة الصحية ومنها بالضرورة التعليم والتدريب والتنمية المهنية المستدامة والذى يعد برنامج الزمالة المصرية أحد أهم هذه الوسائل.

وأضاف هلال أن النقابة تتطلع لزيادة التخصصات الفنية الصيدلانية والتوسع فيها وتحسينها بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية لكى تواكب المعدلات العالمية والدولية لما فى ذلك من مصلحة وأهمية لمهنة الصيدلة.