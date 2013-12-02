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صرف 12 شهرا أرباح للعاملين بمطاحن مصر العليا الصعيد

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صرف 12 شهرا أرباح للعاملين بمطاحن مصر العليا الصعيد صرف 12 شهرا أرباح للعاملين بمطاحن مصر العليا الصعيد

صرح بركات الضمرانى، منسق اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بقنا، اليوم الاثنين، أن الجمعية العمومية لشركة مطاحن العليا والمنعقدة الآن قررت صرف 12 شهرا على أساسى شهر يونيو الماضى كأرباح، على أن تتحمل الشركة خصم الصندوق والتأمينات ويبدأ الصرف خلال أيام.

وأوضح الضمرانى أن الكثافة العمالية للشركة والتى تعمل فى نطاق محافظات الصعيد "سوهاج، وقنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان"، تصل إلى أكثر من 6000 عامل، مضيفاً أن الشركة احتلت صداره شركات الطحن بتحقيقها 3.72 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6% ، عن العام الماضى، مؤكدا أن الصافى القابل للتوزيع 58 مليون و4 من عشرة مليون جنيه وأن أرباح الأسهم هى 5 جنيهات و80 قرشاً للسهم تصرف خلال شهر للمساهمين بعد اعتماد الجمعية العمومية.

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مصر 365

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