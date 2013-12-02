4 مواطنين في مسيرة وطنية مشياً على الأقدام

‏انطلق أربعة مواطنين في الفجيرة يرتدون الزي التقليدي يجرون الجمال في مسيرة وطنية تحت شعار" مسيرة علم" تعبيراً عن الحب والولاء للوطن مشيا على الاقدام‏‫، بدأت المسيرة من مدخل الامارة وصولا حتى كورنيش الفجيرة بمسافة تقدر ب 10كيلو متر.

ويقول المواطن علي الكعبي قائد المسيرة ان الفكرة مستوحاة من تراث الامارات وتعكس اصالتنا وموروثنا في القيم والعادات والتقاليد ، لنعيش فرحة العيد الوطني لدولة الامارات ال42 بحلة تراثية اصيلة.



> وشارك بالمسيرة علي راشد الكعبي وخليفة مصبح الكعبي ومحمد راشد الكندي وشاهين عبدالله النعيمي، في خطوة للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بالعيد الوطني لدولتهم الحبيبة، التي تعكس مشاعر الحب والولاء للإمارات وقيادتها الرشيدة .