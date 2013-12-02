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نجم برشلونة السابق: تيتو مريض للغاية ولكن معنوياته مرتفعة

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نجم برشلونة السابق: تيتو مريض للغاية ولكن معنوياته مرتفعة نجم برشلونة السابق: تيتو مريض للغاية ولكن معنوياته مرتفعة

مدريد، (إفي): أكد أسطورة برشلونة كارليس ريكساش اليوم، أن المدرب السابق للفريق الكتالوني، تيتو فيلانوفا، يشعر بالوهن بسبب جلسات العلاج التي يخضع لها، ولكن حالته المعنوية مرتفعة للغاية.

وأوضح ريكساش أثناء تسلمه جائزة أفضل مدرب لعام 2013 ، نيابة عن فيلانوفا، أن الأخير يعتبر مثلا يحتذى به، مشيرا إلى أنه شخص يعيش من أجل كرة القدم.

وأضاف نجم برشلونة السابق في السبعينيات "أنه مثال رائع، وليس فقط بسبب ما حدث له، ولكن لأنه شخص يعيش من أجل كرة القدم، وأتمنى أن يتعافى سريعا".

وأكد ريكساش أن فيلانوفا كان له جانب كبير من الفضل في الإنجازات التي حققها الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة، وأنه كان له أهميته في صفوف البرسا.

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