أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بلاغات لأهالي سفاجا ضد شركة المياه لوجود ديدان في الخزانات

Google+ Print
بلاغات لأهالي سفاجا ضد شركة المياه لوجود ديدان في الخزانات بلاغات لأهالي سفاجا ضد شركة المياه لوجود ديدان في الخزانات

شركة مياه البحر الأحمر

حررعدد من أهالي منطقة الأشغال العسكرية، بمدينة سفاجا بلاغات بقسم شرطة المدينة، لاكتشاف ديدان داخل خزانات المياه ، واتهموا فى البلاغات شركة مياة الشرب بتلوث المياة، وحمل المحضررقم 1760 إداري سفاجا.

وقال أحد الأهالي المحررين للمحضر أننا لاحظنا وجود ديدان كبيرة داخل خزنات المياه بالمدينة، حيث أن المياه تأتينا عن طريق سيارات تابعة لشركة المياة ولا يوجد خط مباشر للمنازل إلا عن طريق سيارات الناقلة للمياه.

من جانبه قال الدكتور محمد جندية، مسئول بالإدارة الصحية بمدينة سفاجا، أن الإدارة قامت على الفور بأخذ عينات من خزنات مياه الأهالي، لتحليلها بالمعمل المركزي التابع لوزارة الصحة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جمال كيميائي بشركة مياه الشرب بفرع مدينة سفاجا، أنه تم تشكيل لجنة من معامل الشركة وتم أخذ عينات وإرسالها إلي معامل الشركة وننتظر النتيجة،

مضيفاً أن الشاكين من وجود ديدان داخل خزنات المياه بالمنطقة 4 أفراد داخل منطقة يتم الضخ لها في وقت واحد وإذا كان هناك ديدان فتوجد في جميع مياه الشركة، مطالباً الأهالي بتنظيف الخزانات قبل ضخ المياه الجديدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا