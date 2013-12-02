طولان: خط القناة صعب .. ولكن لا نخشى أحدا

يرى حلمي طولان المدير الفني لفريق الزمالك أن وقوع فرق خط قناة السويس يصعب من مهمة فريقه في الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقال طولان لـFilGoal.com "فرق خط القناة صعبة، فبجانب حماس جماهيرها ودعمهم الشديد لها، هى فرق تمتاز بالفنيات العالية."

وأوقعت قرعة الدوري الممتاز، الزمالك في المجموعة الثانية مع الإسماعيلي والمصري البورسعيدي والقناة، بجانب بتروجيت وطلائع الجيش والمنيا واتحاد الشرطة ووادي دجلة وتليفونات بني سويف وحرس الحدود.

وأضاف طولان "نحترم جميع المنافسين ولكن لا نخشى أحد، ومن يريد التتويج بالبطولة عليه الفوز على جميع منافسيه."

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 26 ديسمبر الجاري وفقا لتأكيدات وزارة الرياضة واتحاد الكرة.