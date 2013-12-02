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كريب الشوكولاتة من مونيك باسيلا زعرور

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كريب الشوكولاتة من مونيك باسيلا زعرور كريب الشوكولاتة من مونيك باسيلا زعرور

المقادير:
-1 بيض
-1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة
-1 ملعقة طعام سكّر
-1 ملعقة طعام زيت نباتي
-3 ملعقة طعام حليب بودرة بلا دسم
-½ 1 كوب ماء
-1 كوب طحين
-6 ملعقة صغيرة مدّ شوكولا
-3 موز وسط، مقطّع دوائر

طريقة التحضير:
-يُخفق البيض مع الفانيليا، السكّر والزيت بشريط الخفق.
-يُذوَّّب الحليب مع الماء على البارد.
-يُزاد الحليب والطحين تدريجيّاً إلى المزيج مع الخفق المتواصل حتّى يتجانس ويملس.
-تحمّى مقلاة غير لاصقة (قطر 20 سنتم.) على النار وتمسح بالزيت.
-يُسكب المزيج في المقلاة بمعدّل كفكير واح د( 120 ملل.) ويمدّ على شكل دائرة. تُترك على النار حتّى تنشف وتحمرّ من الجهة السفلى. ثمّ تُقلب العجينة على الوجه الآخر حتّى تشقرّ قليلاً.
-يُعاد طهي عجينة الكريب بنفس الطريقة حتّى الإنتهاء من الكميّة والحصول على 6 قطع من الكريب. تُنظّف المقلاة وتمسح بالقليل من الزيت عند الحاجة.
-توضع الكريب في طبق التقديم ويمد عليها الشوكولا وتُزيّن بالموز.
-تُطوى كلّ قطعة على بعضها البعض بشكل مربّع.
-يُقدّم ساخناً.

نصيحة: في حال عدم توفّر حليب بودرة يمكن استبدال 1 كوب ماء و 3 ملعقة طعام من الحليب البودرة بـ 1 كوب من الحليب السائل الخالي من الدسم.

مدّة التحضير: 25 دقيقة
مدّة الطهي: 20 دقيقة
(هذه المقادير تكفي 6 قطع).

القيمة الغذائيّة للقطعة الواحدة:
-الطاقة : 220 وحدة حراريّة
-الكولستيرول: 30 ملغ
-المواد الدهنيّة: 5 غ
-النشويّات: 37 غ
-البروتينات: 6 غ
-الألياف الغذائيّة: 2 غ

هذه الوصفة من كتاب الطبخ "صحّي وسريع" لاختصاصيّة التغذية مونيك باسيلا زعرور.
تواصلوا مع مونيك مباشرة عبر www.facebook.com/So7iWSari3
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