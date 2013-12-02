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الثوار السوريون يستولون على أجزاء من بلدة مسيحية قرب دمشق

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الثوار السوريون يستولون على أجزاء من بلدة مسيحية قرب دمشق الثوار السوريون يستولون على أجزاء من بلدة مسيحية قرب دمشق

قال ناشطون وسكان، إن ثوارًا سوريين استولوا على أجزاء من بلدة مسيحية فى منطقة القلمون قرب دمشق.

وقال رامى عبد الرحمن من المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأحد السكان، اليوم الاثنين، إن الثوار يستولون بانتظام على أجزاء من بلدة معلولا.

وقال الساكن، إن كتائب إسلاميين متشددين بدأت أولا فى مهاجمة القوات السورية بالبلدة منذ ثلاثة أيام، مضيفًا، أن سكان معلولا فروا إلى دمشق خشية أن يعاقبهم الثوار لدعمهم حكومة الرئيس بشار الأسد ولأنهم مسيحيون.

وطلب الساكن تكتم هويتهم خوفًا على سلامتهم، وفى معارك سابقة شوه متشددون من بين الثوار كنائس، إلا أنهم لم يتعرضوا للمسيحيين بأذى.

وتجرى اشتباكات بالقلمون بين الثوار وقوات الأسد، حول طريق سريع استراتيجى وطرق تهريب من الجارة لبنان.

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