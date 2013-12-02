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مقتل ضابط وجرح آخر بالجيش التونسى جراء انفجار لغم فى الشعانبى

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مقتل ضابط وجرح آخر بالجيش التونسى جراء انفجار لغم فى الشعانبى مقتل ضابط وجرح آخر بالجيش التونسى جراء انفجار لغم فى الشعانبى

تونس (د. ب.أ)

لقى ضابط بالجيش التونسى حتفه اليوم الاثنين فيما جرح آخر إثر انفجار لغم فى منطقة العمليات العسكرية بجبل "الشعانبى" غرب تونس قرب الحدود مع الجزائر.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع توفيق الرحمونى، لوكالة الأنباء التونسية، إن "دورية عسكرية تفطنت إلى وجود لغم فى منطقة عين زرداب بالمنطقة العسكرية المغلقة".

وأضاف الرحمونى أن "اللغم انفجر عند محاولة تفكيكه وأودى بحياة ضابط برتبة نقيب.. وجرح ضابط صف".

ويقوم الجيش التونسى منذ أشهر بعمليات تعقب وتمشيط مستمرة فى منطقة العمليات العسكرية بجبل "الشعانبى" حيث تتحصن جماعات إرهابية مسلحة على علاقة بالعمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية فى البلاد.

وأصيب أكثر من عشرين عسكريا فى "الشعانبى" منذ أبريل الماضى فى حين قتل ثلاثة جنود جراء انفجار ألغام زرعتها عناصر إرهابية بينما قتل تسعة آخرون فى كمين نصبه مسلحون.

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