أسعار الخضروات تواصل تراجعها بسوق العبور ماعدا البصل والبطاطس

واصلت أسعار الخضر تراجعها بسوق العبور، لليوم الثالث على التوالى ماعدا صنفين البصل والبطاطس، وذلك وفقًا لما قاله محمد صابر، صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية والخضار والفاكهة بسوق العبور، وأن بعض الأصناف تشهد انخفاضا تدريجيا متتاليا بالأسواق بسبب توافر المعروض منها، وقلة السحب عليها.

وشهدت أسعار الطماطم اليوم استمرارا فى انخفاضها كما كانت على بداية الأسبوع عند 1.50 جنيه للكيلو بالجملة، وبالتجزئة تراوح سعرها ما بين 1.75 وجنيهين للكيلو الواحد.

فى حين ارتفع سعر البطاطس "جملة" فى سوق العبور لـ2.50 مقابل جنيهين، بزيادة قدرها 50 قرشا، مقارنه بأسعارها بداية الأسبوع، وبالتجزئة سجلت اليوم3 جنيهات مقابل 2.50 جنيه للكيلو بارتفاع قدره 50 قرشا، مرجحا ذلك ظهور المحصول الجديد، بسبب كثرة المعروض وقلة السحب عليها، وارتفعت أسعار البصل الأحمر لـ2.75 و3 مقابل 2.50، بزيادة قدرها 50 قرشا والتجزئة سجل 3.50 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار الباذنجان الرومى عند 70 قرشا وبالتجزئة سجل 1.50 جنيها للكيلو، فى حين استمر انخفاض أسعار فلفل الألوان من 15 جنيها لـ7 جنيهات، انخفاضا قدره 8 جنيهات للكيلو بالجملة.

بينما يتراوح سعر الكوسة ما بين 3 و3.50 جنيه جملة، فى حين أن سعرها الاسترشادى يتراوح ما بين 3.75 و4.5 جنيه، وسعرها بالجملة 2.50 جنيه.

وأشار إلى أن الفاصوليا الخضراء انخفض سعرها بشكل ملحوظ، حيث سجل 2.50 جنيه بالتجزئة، فى حين أن السعر الاسترشادى يتراوح ما بين 4.5 و5 جنيهات، وبالجملة بلغت جنيهين.

كما يتراوح سعر كيلو الخيار ما بين 3 و3.50 جنيه، فى حين يتراوح سعره فى القائمة الاسترشادية ما بين 2 و2.5 جنيه للخيار البلدى، ويباع بالجملة 2.50 جنيه للكيلو.