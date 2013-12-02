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سقوط قذيفة هاون من الجانب السوري على الجولان المحتلة

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سقوط قذيفة هاون من الجانب السوري على الجولان المحتلة سقوط قذيفة هاون من الجانب السوري على الجولان المحتلة

قال شهود عيان إن قذيفة هاون أطلقت في إطار النزاع في سوريا سقطت الإثنين في بلدة مجدل شمس في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.
>وسقطت القذيفة في الجزء الغربي من مجدل شمس بالقرب من أحد البيوت هناك دون التسبب بوقوع إصابات أو أضرار.
>وأكد الجيش الإسرائيلي ذلك، لكنه رفض إعطاء أي توضيحات عن المكان الذي سقطت فيه القذيفة.
>وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس): «سقطت قذيفة هاون على شمال هضبة الجولان دون إيقاع أضرار أو إصابات»، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تظهر أنها «نيران».
>ومجدل شمس هي أكبر بلدة في الهضبة المحتلة، حيث يقيم فيها 9900 سوري.
>وأشارت المتحدثة أيضًا إلى أنه جرى إطلاق نار في وسط الجولان على قوات من الجيش الإسرائيلي في الصباح.
>وأضافت: «قامت القوات بالرد بإطلاق النار وتأكدت من إصابة هدف» دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
>وتشهد مرتفعات الجولان توترات منذ بدء النزاع في سوريا قبل أكثر من عامين، لكن الحوادث فيها بقيت طفيفة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو الهاون على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي رد في غالب الأحيان.
>وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان وقامت بضمها في خطوة غير معترف بها من المجتمع الدولي.

 

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