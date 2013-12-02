ما حقيقة إجهاض قمر بعد إعلان حملها من مصطفى شعبان؟

انتشر منذ أيام خبر مفاده أنّ الفنانة اللبنانية قمر حامل من الفنان المصري مصطفى شعبان، بعد معاشرته لها. لكنه رفض الاعتراف بالجنين.

"سيدتي نت" حاول كشف حقيقة ما نُسب إلى قمر من تصريحات أكّدت فيها حملها من مصطفى شعبان، فاتصلنا بكلّ من قمر ومصطفى لكن الطرفين تمنّعا عن الرد.

المصادر المقرّبة من الفنانين، والتي سألناها عن الموضوع، رفضت الكشف عن اسمها، وكانت الآراء منقسمة ومتضاربة؛ فثمة من أكد أنّ الواقعة حدثت فعلياً، وأنّ قمر كانت حاملاً من شعبان، إلا أنها قامت بإجهاض نفسها، بعد أن عنّفها مصطفى شعبان، واستشهد هؤلاء بأنّ قمر سبق واستضافت مصطفى في بيروت لمدّة أربعة أيام كاملة.

آخرون قالوا إنّ الواقعة لم تحدث، وإن قمر سبق وقالت في بيان إعلاميّ إنها حامل من رجل أعمال مصريّ، وليس من فنان، كما أنه لا علاقة تجمع الاثنين اللذيم لم يلتقيا من قبل.

يُذكر أنّه سبق لمصطفى أن عقد قرانه من قبل على فتاة اسمها ياسمين، تصغره بعامين، ولم تستمرّ الزيجة سوى سبعة أشهر فقط، بسبب غيرتها الشديدة من معجباته، إذ لم تحتمل هذا الوضع على الإطلاق، وقد تمّ الطلاق في محكمة الأسرة، حيث أقامت عليه مطلقته دعوى خلع لرفضه الطلاق في البداية، إلى أنّ رفض شعبان لصفة الزوج المخلوع جعله يطلّق زوجته بإرادته، بعدما أعطاها نصف المؤخّر المتّفق عليه، وهو 25 ألف جنيه، لأنّ عقد القران لم يبلغ مرحلة زواج الكامل.

علامات الاستفهام ستظلّ مرفوعة حول قمر التي لم تكفّ عن تصريحاتها الساخنة، خصوصاً بعد فضيحتها مع جمال مروان، الذي تبيّن أنّها حامل منه بعد زواج سريّ، وبلغ الأمر ميدان القضاء الذي قام بشطب الدعوى المقدّمة من قمر، بعد عدة جلسات، بسبب تقاعس قمر عن إحضار الشهود وفشلها في إثبات العلاقة الزوجيّة، ما جعل دعوى إثبات النسب بحكم الملغاة. وجلّ ما حصلت عليه قمر من دعواها هو اعتراف محامي مروان، المدعو هشام خليفة، أنّ ما ربط قمر بمروان هو علاقة عمل فقط، فيما أنجبت قمر بعد مرور أشهر على القضية طفلها الأول، الذي أطلقت عليه اسم"جيمي".

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