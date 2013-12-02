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شعبان عبد الرحيم في أسوأ حالاته بعد وفاة زوجته

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شعبان عبد الرحيم في أسوأ حالاته بعد وفاة زوجته شعبان عبد الرحيم في أسوأ حالاته بعد وفاة زوجته

أكّد خميس شقيق الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، أنّ هذا الأخير يعيش حالة نفسية في منتهى السوء بعد وفاة زوجته فجأة، وقد رفض خميس الإدلاء بسبب وفاتها، وعمّا إذا كانت تعاني من مرض ما، مكتفياً بالقول لـ"سيدتي نت" إنّ "النتيجة واحدة وهي أنّها الآن ليست معنا، تغمدها الله برحمته وصبّر شعبولا على فراقها، فهي رفيقة مشوار حياته ولطالما كانت سنداً وعوناً له وتحملته في المر قبل الحلو".
أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدّم من شعبان عبد الرحيم وعائلته بأحر التعازي، عسى أن يتغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته.

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