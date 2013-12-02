سوء التنسيق بين جمال سليمان وفريق عمله يورّط الصحافيين

منذ أيام قليلة نشر "آدمن" صفحة الفنان السوري جمال سليمان على "فيس بوك" خبراً مفادة أنّه تمّ ترشيحه لبطولة المسلسل السّوري "قلم حمرة"، فما كان من وسائل الإعلام إلا ان اعتمدت الخبر ونشرته، ليأتي سليمان وبعد أيام ليلوم صحافيّ كان السّباق بنشر الخبر ثم نفيه، ويقول أنّه لم يرشّح للمسلسل وأنّ الصحافي يقوم باختراع الاخبار.

الفخ

والملفت في الموضوع أنّ خبر ترشيح سليمان لبطولة "قلم حمرة" كان موجوداً على نفس الصّفحة التي كتب فيها سليمان لومه وعتابه على الصّحافة، فعلى ما يبدو هناك ضعف تنسيق واضح بين جمال سليمان و "الآدمن" المسؤول عن صفحته، وإن أتينا للحق فبهذه الحالة يكون "الآدمن" هو من يخترع الأخبار وينشرها دون الرّجوع لسليمان، وليس الصحافيين.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها لغط بالنّسبة للأخبار التي تنشرها الصّفحة الرّسمية للفنّان سليمان، أو المكتب الإعلامي التابع له، فقبل فترة أعلن مكتب الفنان السوريّ أنه سيشارك في حفل تكريم للفنّانين في بيروت، وأكّد أنّه سيحضر، ولكنّ المفاجأة أنّ سليمان لم يحضر رغم تأكيدات المكتل أنه سيكون متواجداً في الحفل، وهو ما أوقع الصحافيين في لبس مشابه، وهو ما يقتضي من الفنان المزيد من الانتباه.

ولا يمكننا لوم أي صحفي نشر الخبر بهذا الصّدد، وخاصّة أنّ هذه الصفحة كانت تعتبر مصدر أخبار موثوق لاسيّما انها الرسميّة له على "فيس بوك"، وأغلب الأخبار اليوم باتت تؤخذ من الصّفحات الرسمية للفنانين سواء على "فيس بوك" أو "تويتر" أو من مكاتبهم الإعلامية.

العنوان الذي أغاظ سليمان

وربّما أكثر ما أغاظ سليمان كان العنوان الذي اختاره الصّحافي وهو "جمال سليمان يطلّق الدراما السورية"، وقال في مقدّمة الخبر أن سليمان قطع كل الطّرق المؤدّية إلى الدراما السّوريّة باعتذاره عن "قلم حمرة" السّوري، لأنه فضّل المشاركة كعادته بمسلسل مصري بعنوان "خريف السّادة"، وهنا علّق سليمان "حسب تعبير الصّحافي البليغ والإيحائي شممت في الخبر رائحة لا وطنيّتي".

مع ميرفت أمين

من جهة ثانية، يستعدّ سليمان لتصوير مشاهده في المسلسل المصريّ الجديد "خريف السّادة" وتشاركه البطولة الفنّانة المصريّة ميرفت أمين، حيث يجتمعان للمرّة الأولى في عمل فنّي مشترك.

وتدور أحداث المسلسل حول سند النخيلي الذي يلعب دوره جمال سليمان وقصة صعوده من قاع المجتمع لقمّته، وما يدفعه من ثمن لهذا الصعود ويتحمله أبناؤه من زوجته الأولى التي تلعب دورها ميرفت أمين، وزوجته الثانية التي تجسّد دورها نهال عنبر، والتمزّق الذي يعيشه أبناؤه من الزّوجتين.

يشار إلى أن العمل من إخراج المخرج علي عبدالخالق، فيما كتب نصّه المؤلّف محمد جلال عبدالقوي، ويشارك في بطولة العمل أحمد السعدني وإيمان العاصي وشيري عادل وعبدالعزيز مخيون ومحمود الجندي وسناء شافع ونجلاء بدر وسما المصري.

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