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كاظم وفايز وديانا في بيت واحد

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كاظم وفايز وديانا في بيت واحد كاظم وفايز وديانا في بيت واحد

كانت قاعة "دو" في جزيرة ياس أمس على موعد مع الفنانين فايز السعيد وديانا حداد وكاظم الساهر لإحياء حفل بمناسبة اليوم الوطني، والذي قدمه الإعلاميين نادية بركات وناصر جهوري، حيث ألقى ناصر بعض الأبيات من شعر شاعرة الوطن غياهيب ثم قدموا التهاني والتبريكات، ورحبوا بالحضور، وبعدها قدموا سفير الألحان فايز السعيد، الذي افتتح الحفل مع الفرقة الموسيقية بقيادة زيد نادين بأغنية "يا الإمارات"، فاستقبله الجمهور بحماس شديد، وأخذوا يرددون الأغنية وراءه وبعدها قال السعيد: يا أحلى جمهور وأحلى حبايب أرفع أسمى التهاني إلى حكامنا وشيوخنا والى شعب الإمارات وكل المقيمين.
ثم قدم مجموعة من أغانية، وبعد استراحة بسيطة، أطلت ديانا حداد بعباءة بيضاء وعلى كتفيها "كوفية علم الإمارات"، وبدأت بأغنية "إماراتي أنا" ثم رحبت بالجمهور، وباركت باليوم الوطني وأضافت: "البيت متوحد بوجودكم الله يديم الأمن والأمان عليكم جميعاً"، ثم قدمت مجموعة من أغانيها منها: ودي حكي، ساكن، وكعادتها في حفلاتها رقصت الدبكة مع عازف الطبلة.
وختامها مسك كان مع القيصر كاظم الساهر، الذي استقبله الجمهور استقبالاً حافلاً بالتصفيق والصفير، حيث وقف ترحيباً له، وهو يضيء كاميرات الهواتف لالتقاط الصور له.
المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي"

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