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تقليدية «وفاء الكيلاني» فشلت مع «سمية الخشاب»

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تقليدية «وفاء الكيلاني» فشلت مع «سمية الخشاب» تقليدية «وفاء الكيلاني» فشلت مع «سمية الخشاب»

الإعلامية «وفاء الكيلاني» مقدمة برنامج «قُصر الكلام» الذي تُقدمه على شاشة «إم بي سي »، لم تتوقع أن تكون ضيفتها «سمية الخشاب» متحفزة لها، فكلما باغتتها «وفاء» بسؤال ظاهره عادٍ وباطنه الكشف عن أسرار خاصة عن حياتها، تجاهلت «سمية» السؤال وانتقلت بالحديث في أمور أخرى بعيدة كل البعد عن الأسئلة التي كانت قد أعدتها «وفاء الكيلاني».. لم تجب «سمية» عن علاقتها بـ«غادة عبد الرازق» غير أنها زميلة، فيما أجابت على سؤال أن «غادة» سبقتها في النجومية؛ لأنها تنتج أعمالها، فكل ما طرح في الحلقة مواضيع مكررة، وأجابت عنها «سمية» في برامج رمضان الماضي، باستثناء أن «خالد يوسف» أجبرها على تقديم مشاهد خادشة للحياء في فيلمي «الريس عمر حرب» و«حين ميسرة». وكلما حاولت «وفاء» الحصول عليه من إجابات فشلت فيه؛ لأن «سمية» فهمت طريقة «وفاء» التقليدية، والتي تعتمد فقط على طرح الأسئلة المثيرة للجدل، والتي تجعل الضيف متوجساً وخائفاً من الإجابات، فتخرج الحلقة فارغة حيث الحذر سيد الموقف، وهو ما يتبعه كثير من مقدمي البرامج حالياً، وكثير من نجوم الفن فهموا طريقتهم، فأصبحت حلقاتهم باهتة، وهو ما حدث في حلقة «قصر الكلام» مع «سمية الخشاب» .

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