تشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات لجنة الخمسين تمهيدا للتصديق عليها

أصدر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات لجنة الخمسين تمهيدا للتصديق عليها. وتتشكل اللجنة بعضوية كل من الدكتور عبدالجليل مصطفى مقررا عاما ، وكمال الهلباوى ، ومنى ذو الفقار ، وجابر نصار وسامح عاشور ، ومحمد عبدالسلام ، وعمرو الشوبكى ، وهدى الصدة ، ومحمد سلماوى بالاضافة الى المستشار فرج الدرى امين عام مجلس الشورى.

> وجاء فى القرار الذى اصدره موسى ان هذه اللجنة ينتهى عملها خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء لجنة الخمسين من اعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية ، فضلا عنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخارج فى اداء مهمتها.