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والدة “طالب الهندسة” تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية

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والدة “طالب الهندسة” تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية والدة “طالب الهندسة” تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية

 

طالب الهندسة محمد رضا

تقدمت والدة “طالب الهندسة” محمد رضا الذى لقى مصرعه فى أحداث جامعة القاهرة الأسبوع الماضى ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية.

وقالت والدة “رضا” فور خروجها من مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات إنها تقدمت ببلاغ ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقيادات بوزارة الداخلية ومسئولين عن قوات الأمن التي اقتحمت حرم الجامعة لفض الاشتباكات والتي لقي “نجلها “مصرعه في ذلك اليوم .
> وأضافت أن “بركات “حدد لها جلسة غداً بالمكتب الفني للاستماع لأقوالها ولمجموعة من الطلاب سوف تحضرهم غداً لتقديم أقوالهم في الجريمة التي تعرض له نجلها علي يد قوات الداخلية .

ورفضت ذكر أسماء هؤلاء الطلاب الذين رأوا الواقعة كاملة وخافوا من بطش رجال الداخلية إذا قاموا بالإدلاء بشهادتهم ،وقالت ” أن ضمائرهم لم تريحهم وقرروا الشهادة بجميع ما رأوا من اعتداءات في ذلك اليوم” .

 

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