برجك يكشف أسرار جمالك

"سيدتي نت" يقدم لك أهم الصفات الجماليَّة المشتركة في كل برج، وأهم أساليب إبراز الجمال التي تعتمدها كل امرأة من كل برج لتستطيعي إيجاد الفروق وتميزي كل برج بنفسك.

الحمل

تمتاز بوجه بيضاوي وجبهة نافرة وأنف دقيق وقسمات وجهها حادة وواضحة. تميل إلى الاحتفاظ برشاقتها. عيناها متوسطتا الاتساع، وحاجباها كثيفان. أنفها طويل وغالباً تكون طويلة القامة، وشعر قوي يدل على الترف. تتأنق في ملابسها وعطرها، تظهر بملابس ملائمة. تفضل الماكياج العملي الكلاسيكي، ولا تبالغ في استخدام مساحيق التجميل وتكتفي بلمسة خفيفة على العينين والشفتين في الأحوال العاديَّة. أما في المناسبات الخاصة فهي تحرص على الظهور بكامل رونقها وجمالها.. أفضل العطور بالنسبة لها هي العطور الكلاسيكيَّة الوقورة. ومن جميلات برج الحمل كندا علوش، وصبا مبارك، وأمل العوضي.

الثور

تمتاز باتساع واستدارة العينين، عريضة الجبين. الكتفان صغيرتان. الأذنان متناسقتان. الجسم معتدل الطول. مقوسة الحاجبين. صغيرة الأنف غالباً شعرها أسود لامع وجميلة الشفاه. لديها مظهر عام جميل وطبيعة من الغموض تجاه نفسها لأنَّها لا تتباهى بجنسها كامرأة. ترتدي الملابس التي تمنحها الشعور بالرضا. لديها جسم قوي قادر على القيام بالعمل الشاق وتهتم بأناقتها ومظهرها وتحرص على اختيار مستحضرات التجميل التي تستخدمها من بين الأنواع المعروفة بجودتها. ومن جميلات برج الثور نانسي عجرم، وريا أبو راشد، وميريام فارس، وسلافة معمار.

الجوزاء

تمتاز بأنَّها رشيقة تميل إلى طول القامة. صغيرة. ملامح الوجه بارزة الجبين. مستقيمة الأنف رقيقة الشفتين، ذقنها مدبب. عظمتا وجنتيها واضحتان وشعرها كثيف. طويلة ونحيلة يوجد تأثير قوي للثور ما يسبب امتلاء الجسم. ذات عينين صافيتين، لديها يدان معبرتان بطريقة أنيقة جداً ذات ذراعين وساقين طويلتين، تتحرك بسرعة وتتميز بوجه بشوش مرح. تقبل على استخدام مستحضرات التجميل التي تقوم بأكثر من عمل في آن واحد، تجيد انتقاء الألوان التي تنسجم معها وتقبل على الألوان غير التقليديَّة وتوزعها على وجهها بمهارة عالية. أفضل أنواع العطور التي تحبها الأنواع المنعشة التي تصلح للرجال والنساء. من جميلات برج الجوزاء مايا دياب، وبثينة الرئيسي، ودينا حايك وسيمون.

السرطان

تمتاز بوجه مستدير وعينين مستديرتين. عريضة الشفتين ضحكتها جذَّابة. واسعة الأنف. ذقنها مستدير. عريضة الجبين. شعرها متموِّج يتدرج بين البني الفاتح والأسود. لديها وجه دائري وناعم. في كثير من الأحيان يزداد وزنها بسهولة. لديها عينان معبرتان جداَ وذراعان وساقان طويلتان مقارنة بجسمها. تقبل على استخدام مستحضرات التجميل البسيطة التي تراعي حساسيَّة البشرة.. ولأنَّها امرأة شاعريَّة ترتبط دائماً بذكريات الماضي، فهي تحن لاستخدام أول العطور التي عرفتها.

من جميلات برج السرطان نوال الزغبي، ورنا أبيض، وغادة عبد الرازق ونيكول سابا.

الأسد

من أجمل وأرق الملامح بعكس مسمى برجها، فتمتاز بقامة ممشوقة معتدلة أو طويلة القامة. وجهها واسع مستدير وجبهة عالية نافرة. ذقنها بارز. عيناها واسعتان لامعتان. حاجباها عاليان مقوسان. ناعمة البشرة. شعرها يغلب عليه اللون الكستنائي أو البني الفاتح، أنيقة إذا كانت تعاني من عجز بدني فإنَّها تستخدم هذه الإعاقة لمصلحتها. تمتلك حساً داخلياً ملوكياً. حسنة الهندام. تظهر بمظهر جذَّاب حتى في الظروف غير المواتية، وتختار مستحضرات التجميل من بين الأنواع الفاخرة، التي تحدِّد ملامح جمالها وتبرزها. تفضل الألوان المتألقة والمتقنة، والعطور الفواحة التي تترك خلفها رائحة تبقى في المكان الذي توجد فيه حتى بعد رحيلها. جميلات الأسد: هبة مجدي، ويسرا اللوزي، وسلاف فواخرجي، وشيلاء سبت وميساء مغربي.

العـذراء

تمتاز فتاة برج العذراء بعينين لامعتين. ملامح وجهها متناسقة فوجهها جميل. معتدلة الطول وقد نجد بعضهنَّ فارعات الطول. تميل إلى النحافة. شعرها كثيف وغالباً أسود. أنفها مستقيم. متوسط الحجم لها حاجبان مقوسان جميلان. ذات ذقن محدَّب، ووجه ملائم. ذات عينين ناعمتين. شعرها طويل أو قصير. فمها وشفتاها مشكلان بشكل جيد. نظيفة وترتدي الملابس بشكل أنيق جداَ، كما لا تستخدم سوى مستحضرات التجميل المضمونة، التي تعتمد في تركيباتها على الزيوت الطبيعيَّة. جميلات العذراء منه فضالي، وإيمان العاصي وسلمى حايك.

المـيزان

تمتاز ببشرة فاتحة إجمالاً. مرسومة وممتلئة الشفاه. وجهها غالباً بيضاوي صغير. متوسطة الأنف. يمتاز خداها بغمازتين. قامتها رشيقة. شعرها مموج وخفيف بني أو أسود. هي عادة نحيلة، لكنَّها منحنيَّة، ذات فم كبير حسن التكوين. أسنانها متساوية مع فرق في أكثر الأحيان بين سنيها الأماميين، وتعشق أن تكون محل إعجاب الجميع وتقديرهم. لذلك فهي تقيم ألف حساب لنظرات الآخرين، وتحرص على أن تكون في أبهى زينتها وأناقتها. تهتم بأدق تفاصيل جمالها. ومن جميلات الميزان حوريَّة فرغلي، وروبي، وداليا البحيري ودرة.

العـقرب

تمتاز بقامة معتدلة وكتفين عريضتين. بارزة الأنف. حاجباها واضحان، ذات جسد مكتنز ومتناسق. لها خصر مكتنز إلى حد ما. لديها ملامح جذَّابة حتى عندما تكون عابسة. تحني رأسها إلى أسفل حتى عندما تنظر بحدِّة إلى شخص ما، وتهتم بصحة وإبراز جمال عينيها وشفتيها. تفضل أنواع العطور القويَّة المكونة من زهور الياسمين والورد البلدي والبرتقال. ومن جميلات العقرب علا الفارس، وديانا كرزون، واليسا وهيفاء حسين.

القـوس

تمتاز بأنَّها غالباً تكون طويلة نحيلة لها كتفان متناسقتان، ووجهها جذَّاب. تميل إلى الشعر الطويل. لها فم مقوس جميل. عيناها لامعتان. ذات وجه بيضاوي، وجبين عالٍ، وذقن بارز، وجسم طويل ونحيل. لديها عينان ثابتتان ومشرقتان ويقظتان وصادقتان. حركتها هادئة، لكنَّها رشيقة ومندفعة. تحب الألوان المشرقة، وتولي شعرها ويديها عناية خاصة، فهما في نظرها رمز الجمال والأناقة والأنوثة. تهتم برشاقتها. تميل إلى اختيار العطور الخفيفة التي تناسب طبيعتها المرحة المنطلقة. من برج القوس الجميلة شيريهان، وهيا عبد السلام، ونجلاء فتحي، وايتن عامر، وأسيل عمران.

الجـدي

تمتاز بوجه نحيل يميل إلى الاستطالة. وعظام خديها مرتفعة. حاجباها كثيفان. لها فم صغير وشفتان رقيقتان. ابتسامتها خلابة. لها شعر ناعم يتدرج لونه بين الكستنائي والأسود. جبينها ضيق. نحيلة الجسم قصيرة القامة أو ممتلئة وطويلة. ذات جسم صغير بهيئة جميلة وعينين ماكرتين. لديها جمال غير مصقول وفم ممتلئ وأسنان بيضاء. ساقاها جميلتا الشكل وكاحلاها نحيلان، وقدماها صغيران. والمرأة من برج الجدي تفضل الاستغناء عن الماكياج على استخدامه بغير اتقان، تحب العطور ولا تتردَّد في شراء أغلاها. من الجميلات منى امرشا، ونيلي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، ودنيا سمير، وغانم ومي عز الدين.

الـدلـو

تمتاز بأنَّها غالباً متوسطة الطول، لها بشرة صافية، وجهها مربع متناسق التقاطيع. مرتفعة الخدين. عيناها عميقتان مستديرتان لون شعرها يميل إلى اللون البني أو الأحمر أو الكستنائي. يمكن أن يكون لديها كتفان عريضتان. لديها بنية عظيمة كبيرة وعنق طويل، تتجاهل التقاليد الأنثويَّة، لكنَّها ترتدي ملابسها دائماً بطريقة تبدو من خلالها فاتنة. تبحث عن الجودة والجمال وسط طوفان المستحضرات الجديدة التي تغرق الأسواق، تبحث عن الموضة، لكن يناسبها فقط ليبرز تميزها. تعشق شراء العطور الجديدة التي تطرحها شركات التجميل العالميَّة. من برج الدلو الجميلة السندريلا سعاد حسني، ونادين لبكي، وزينة، ونسرين طافش وشجون الهاجري.

الحوت

تمتاز بشدِّة الجمال. قسمات وجهها صغيرة وعيونها ضيقة. شفتاها رقيقتان أو ممتلئتان. ناعمة البشرة. متوسطة الطول. تميل إلى القصر. شعرها غزير جميل. تكون عادة نحيلة. لديها عينان كبيرتان وفم بيضاوي، وبشرة ناعمة وصافية مهما كان لونها، وهيئة من الغموض الأنثوي، وابتسامة ساحرة مندفعة لشراء أي شيء تراه ولو لم يكن مناسباً لها. تحب استخدام العطور وتنثرها على جسمها بغزارة، أفضل أنواع العطور التي تفضلها ذات الشذى المنعش الذي يذكرها بموج البحر ونسيم الشاطئ. من جميلات الحوت نجوى كرم، وهيفا وهبي، وأبرار سبت، وصفاء سلطان وسيرين عبد النور.

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