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استقالة القرضاوي من هيئة كبارالعلماء بالأزهر

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استقالة القرضاوي من هيئة كبارالعلماء بالأزهر استقالة القرضاوي من هيئة كبارالعلماء بالأزهر

الشيخ يوسف القرضاوى

 

أعلن الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، استقالته من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وانتقد الشيخ  موقف الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر ، من عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وأشار بيان للشيخ على صفحته الرسمية في فيس بوك إلى أن “منصب شيخ الأزهر والمناصب القريبة منه الآن، تعد مغتصبة بقوة السلاح، لحساب الجيش “.

وجاء فى البيان : أن الأزهر ظل قائماً برسالته، محافظاً على عهده، ناصحاً لله ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، في عهد المماليك والأتراك، وقاد الأزهر الثورة ضد الفرنسيين، وضد الإنجليز، وظل صامداً في قيادة الشعب، إلى أن جاءت الثورة، لتغير ما به.
> وأضاف إبتلينا بأزهر غير الأزهر.. يسير في الركاب، ويمسح الأعتاب، لكل فاجر كذاب، كان لابد للعلماء الأحرار أن يكون لهم موقف، لا ينبع إلا من القرآن والسنة.

وتابع قائلاً : لقد انتظرنا شيخ الأزهر أن يرجع إلى الحق، وأن يعلن براءته من هذا النظام التعسفي الجائر، الذي صنع في أيام وأسابيع ما لم يصنعه عبد الناصر والسادات ومبارك في ستين عاماً، من قطع الرؤوس بالآلاف، وجرح وسجن أضعافهم. أو يدعو شيخ الأزهر لاجتماع الهيئة ، ولكن يبدو أن الرجل يفضل الجلوس بين لواءات المشيخة، على الجلوس إلى إخوانه العلماء.

 

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