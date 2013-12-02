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بدء التحقيق فى بلاغ من سفير قطر يتهم “توفيق عكاشة” بالتحريض ضد دولته

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بدء التحقيق فى بلاغ من سفير قطر يتهم “توفيق عكاشة” بالتحريض ضد دولته بدء التحقيق فى بلاغ من سفير قطر يتهم “توفيق عكاشة” بالتحريض ضد دولته

 

توفيق عكاشة

تقدم السفير القطرى بالقاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، ببلاغ يتهم فيه الإعلامى توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، بتحريض المواطنين على التظاهر والعنف ضد سفارة بلاه القطرية وممثلها الدبلوماسى، وشن هجوم فى على قناة الجزيرة القطرية، واتهامها بالفتنة والعمالة.

وتباشر نيابة أول أكتوبر، برئاسة عمرو مخلوف، التحقيق فى البلاغ المقدم من السفير القطرى.

وأمر إسلام ضيف، مدير النيابة، بطلب تحريات رجال المباحث وجهاز إدارة المعلومات بوزارة الداخلية، حول الحلقات موضع الاتهام، وفصح الاسطوانات المدمجة المقدمة من السفير القطرى مع البلاغ، لتفريغ محتواها فى تقارير مكتوبة وعرضه على النيابة بعد توثيق الحلقات والأقوال موضع الاتهام.

وقد نسب السفير القطرى، فى البلاغ المقدم منه، إلى توفيق عكاشة، مسئولية تنظيم العشرات من المواطنين المصريين، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة بلاده بالقاهرة.

كما أعرب عن استيائه من تنديد المتظاهرين بسياسة الدوحة تجاه ، وموقفها المعادي لثورة 30 يونيو، وقد ردد المتظاهرون هتافات منها “أول مطلب للجماهير قفل السفارة وطرد سفير، يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب، خليك فى حالك مصر مش محتجالك”.

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