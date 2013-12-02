الصحة : لا يوجد نقص في مصل العقرب و الثعبان .. و المخزون يكفي 8 أشهر

نفت وزارة الصحة والسكان صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول وجود نقص فى مصل العقرب أو مصل الثعبان ، مؤكدة ان الخبر عار تماما عن الصحة ، مشيرةً إلى ان المخزون الإستراتيجى من مصل العقرب يكفي 4 أشهر ، ومخزون مصل الثعبان يكفي 8 أشهر.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ان الرصيد المركزى على مستوى الجمهورية من مصل العقرب بعدد 53,069 جرعة تكفى لمدة 4 أشهر تقريبا , إلى جانب 66,301 جرعة يتم فحصها حاليا من خلال الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات , كما يتوفر رصيد مركزى من مصل الثعبان بعدد 14,600 جرعة تكفى لمدة 8 أشهر تقريبا وجارى فحص كمية 5380جرعة من خلال الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات .

بالنسبة لمحافظة أسوان فإن الكمية المتوفرة بوحدات مديرية الشئون الصحية بأسوان من مصل العقرب تصل إلى ( 202) أمبول , و(47) أمبول من مصل الثعبان , وذلك حتى 1/12/2013هذا بخلاف الجرعات الموجودة بالإدارات الصحية بالمستشفيات .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أنه طبقا لبروتوكول العلاج من قطاع الطب العلاجى فإن مصلى العقرب والثعبان يجب أن يتم توفيرهما على مستوى المستشفيات نظرا للحاجة الشديدة للملاحظة الدقيقة للمريض عند تلقى الجرعة وبعد تلقى الجرعة واحتمالية احتياجه إلى احتياطات وإجراءات خاصة تتوافر على مستوى المستشفيات .

وبناء على طلب بعض مديريات الشئون الصحية ومنها محافظة أسوان تم الموافقة على توفير عدد محدود من مصل العقرب على مستوى بعض وحدات الرعاية الصحية الأساسية التى تقع فى المناطق النائية وتبعد عن أقرب مستشفى منها بمسافة تزيد عن ساعة وصول لنقل المريض حرصا على اسعافة وأن يتم توفير الجرعة الأولى فقط من مصل العقرب فى باقى الوحدات الصحية.