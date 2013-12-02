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جنح مدينة نصر تعاقب سيدة وفتاتين بالحبس سنة مع النفاذ بتهمة الدعارة

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جنح مدينة نصر تعاقب سيدة وفتاتين بالحبس سنة مع النفاذ بتهمة الدعارة جنح مدينة نصر تعاقب سيدة وفتاتين بالحبس سنة مع النفاذ بتهمة الدعارة

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنح الجديدة برئاسة المستشار أحمد رشوان، بمعاقبه 3 سيدات بالسجن لمدة عام مع النفاذ، وغرامة 300جنيه للمتهمه الأولي، و 100 جنية للمتهمتين الثانية والثالثة،وذلك  بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة، وإدارة شقة مشبوهة لممارسة الاعمال المنافيه للآداب.

كان مكتب مكافحة جرائم الآداب بقيادة المقدم أحمد حشاد ومعاونه الرائد طاهر إخلاصي قد تمكن من تتبع خطوات “هالة . ع .م” مسجله آداب عقب ورود معلومات عن ممارسة نشطاها القديم، وإدراة شقة مشبوهة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة،
> وبإتخاذ الإجراءات اللازمه أمكن ضبط المتهمة الأولي وضبط ساقطتان في حالة تلبس هما “هاله أ ع” و ” فاطمه م ف” حال ممارستهما الرذيلة، بصحبة راغبي متعه، وقيدت الجنحة تحت رقم 13362 لسنة 2013 وأخطرت النيابه العامة، وقد قررت النيابة حبس المتهمات الثلاثه 4 آيام وإحالتهم إلي المحاكمة والتي قضت بالحكم المذكور.

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