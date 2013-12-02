أعضاء باتحاد طلاب مصر:بدران ممثلنا وأى بيانات تخالف ذلك "غير دقيقة"

أكد عدد من أعضاء اتحاد طلاب مصر، أن محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر هو الممثل الشرعى لهم، وأنهم يقفون كتلة واحدة من أجل رعاية مصالح وحقوق الطلاب، وأن أى بيانات تنفى ذلك فهى غير دقيقة.

وقال أحمد أبو زيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد، "دورنا اﻷساسى كاتحاد طلاب رعاية مصالح وحقوق الطلاب، أيا كانت انتمائهم، جاهدين لتحقيق هذه المطالب، والعلو بالعملية التعليمية".

ومن جانبه، نفى محمد حسن، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، توقيعه على البيان الذى صدر باﻷمس من حركة التيار الشعبى، مضيفا أنه فى ظل الحراك الحالى داخل الجامعات، لن ينجرفوا تحت أى ظروف للتحالف مع طلاب اﻹخوان، أو الاتحادات الطلابية التى يستترون خلفها، وأن مصالح الطلاب هى مصالحهم العليا، ولا صحة لمن يدعون بسحب الثقة من رئيس اتحاد طلاب مصر، فهو ممثل شرعى بانتخابات نزيهة، على حد قولهم.

ومن جانبه استنكر محمد عزت، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ أن اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، لما يقم بالتوقيع على أى بيانات، وأن ما يحدث هى ادعاءات كاذبة.