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مجلس "التنافسية" يسعى لتغيير استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الشامل

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مجلس "التنافسية" يسعى لتغيير استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الشامل مجلس "التنافسية" يسعى لتغيير استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الشامل

قالت أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن هناك رؤية خاصة بالمجلس يسعى من خلالها لأن يكون أداة رئيسية لتغيير استراتيجيات وسياستها، من أجل تحسين القدرة التنافسية لمصر على النحو الذى يحقّق النمو الشامل والمتوازن والمستدام، والذى بدوره يحسّن الحياة اليومية للمصريين.

جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية الخاصة بـ"استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت.. حل بسيط لمشكلة معقدة"، بحضور وزيرة الدولة لشئون البيئة.

ومن جهته، أكّد سيف الله فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن علينا العمل جميعا من أجل ودعم الإصلاحات اللازمة لتحسين معيشة المصريين، من خلال كل أطراف المجتمع، من الحكومة المدنية والأحزاب السياسية ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء المتخصصين، لتحقيق زيادة الوعى بأهمية زيادة القدرة التنافسية لمصر.

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مصر 365

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