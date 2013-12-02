أشاد أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان بلاعبه البرازيلي ريكاردو كاكا بعدما قاد الفريق للفوز على كاتانيا 3-1 في الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

وسجل كاكا هدفا رائعا من زاوية صعبة في انتصار ميلان، ليقود الروسونيري للفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على سيلتك في دوري أبطال أوروبا.

وقال جالياني عقب المباراة: "كاكا ظاهرة"

وتابع عن الهدف "كاكا أخبرني أنه كان ينتظر ماريو بالوتيلي ليمرر له، ولكنه لم يأت فقرر أن يسدد هو".

وواصل مشيدا "لقد بكيت في 2009 عندما قررنا بيعه إلى ريال مدريد، ولكني أحمد الله أنني فكرت في إمكانية استعادته في 2013 دون التخطيط لذلك قبلها".