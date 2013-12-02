عودة قالوا هذا الشهر .. المدرب العفي وخارطة الطريق وبوكا البرازيلي

أفتقد لشالابوكا كثيرا هذه الأيام.. حيدر الدبش وأن أسمع مجددا أيمن يونس يشرح عبارة "السيطرة الذهنية على وسط الملعب"، وأن ترن في أذني جملة "في عرف الكورة" من الاسطى فاروق جعفر.

توقفت سلسلة "قالوا هذا الشهر" لفترة طويلة للغاية بسبب تجمد نشاط الكرة في مصر، ثم غلق باب الرزق الذي كانت تعيش عليه الموضوعات، وأتحدث هنا عن قناة مودرن ورفاق دائم الإبداع.

لم أعد أسمع في التلفاز أي شيء مشجع لكتابة "قالوا" من جديد.. لا يوجد "الشوط الأول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين".. ولا يقال في اي قناة عبارة "التوفيق وعدم التوفيق".

لكن الحمد لله، رزقني الله بمباراة غانا، بكأس مصر، وبعض المواقف الرياضية: فعادت أذني تطرب بمصطلحات "الهجمة المتطورة" و"بوكا جونيورز البرازيلي" وأن جعفر "بلبل يغرد". و....

ما تيجوا نشوف:

شوقي غريب: "طرق اللعب دي بدعة" .. دي كانت بداية تصريحات المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

خلونا نتكلم كفنيين

فاروق جعفر: "في علم التدريب الفريق لازم يفقد الكورة عشان يقدر يسترجعها".

فاروق جعفر: "البني أدم بياخد القرار من ذهنه مش من رجله". هكذا يتحدث العباقرة.

أحمد عبد الحليم: "راس حربة محطة.. وكلنا عارفين مينفعش نركب اوتوبيس من غير ما نقف في المحطة".

حسن الشاذلي: "حازم إمام توك توك الكرة المصرية". طب ده دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟

فيلسوف التحليل

أيمن يونس: "في توفيق من عدم توفيق، وفي مباريات من عدم مباريات".. أه والله قال كدة.

مذيع قناة النيل للرياضة: "ما هي الهجمة المتطورة؟ إنها الهجمة التي نراها أمامنا".

ميدو: "شيكا طول ما الفريق خسران أو متعادل مينفعش ينزل لأنه مش هيغير النتيجة.. شيكابالا ينزل بس والفريق كسبان".. طيب يا ميدو انا محتاجه في ايه وانا كسبان؟

أحمد الطيب: "كرة جيدة لكن فيها حول إدراكي".

كل حاجة والعكس

جمال عبد الحميد: "اي مدرب اتغلب اكتر من 3 لازم يمشي".

جمال عبد الحميد برضه: "ازاي نرفض ترشيح حسام حسن عشان اتغلب 5 !! هو احنا بنقيم مدرب على ماتش واحد؟".

طاهر أبو زيد: أطالب الاتحادات بعدم إقحام السياسة في الرياضة.

طاهر أبو زيد نفسه: لو رفع لاعب صورة السيسي في مباراة، سيسعد الشعب المصري.

"في موضة لازم نبطلها إن كل لاعب يجيب جول يروح يحضن المدرب ويشكره إنه لعبه، بس هي الصراحة لمسه حلوة أوي".. فيلسوف التحليل.

إيه العلاقة؟

مسؤول في مطار القاهرة في كلمته عن زيارة كأس العالم إلى مصر: "وجود كأس العالم في مصر بيوضح ان فيه قصة حب بين الكأس ومطار القاهرة".. إيه العلاقة بين كاس العالم ومطار القاهرة؟

رئيس الإسماعيلي: رفضنا التفاوض مع احمد عبد الظاهر لأننا نؤيد خارطة الطريق.. إيه العلاقة بين أحمد عبد الظاهر والاستفتاء على الدستور؟

عزت ابو عوف: "طاهر ابو زيد وشه حلو علينا، الاهلي كسب افريقيا والزمالك كسب الكاس".طيب بالنسبة لماتش غانا، إيه؟

الفاجر القادر

ربيع ياسين: "عايزين واحد عفي يمسك المنتخب". حضرتك متأكد أننا عايزين مدرب كورة؟؟

ربيع ياسين: "عايزين واحد يراعي ربنا في المنتخب". يا حبيبي يا رسول الله

ربيع ياسين: "محتاجين المدرب القوي الأمين علشان نوصل كاس العالم".

تقرير قناة الحياة عن شوقي غريب: "عيناه الخضراوان يشعان ذكاء، ويؤكدان أنه يستطيع الحصول على ما يريد".. بس انت تغمز يا شوقي.

Versus not Against

خالد الغندور: "ابعتولي على 105.3.. رسائل، مسدجات، وكمان (إس.إم.إس)".

محمد يوسف: "ليه عايز ابو تريكة ميعتزلش ؟ علشان لما يبطل كورة مش هيقدر يلعب كورة تاني".

"خرجنا من البطولة لأننا نفتقد للخبرة" .. مدرب الإمارات في كأس العالم للـــناشئين.

محمد عمارة بين شوطي أحد المباريات: "أتوقع إن المدربين يلجأوا للتغييرات في الشوط الثاني إما لتحسين الخطة أو إراحة اللاعبين".. سبحان الله، دائما ما يصيب عمارة في توقعاته.

معلق المباراة: للعلم.. أغلب مباريات بطولات خليجي تصنف كـ دربي

إيموشن تهامي باشا

مجدي عبد الغني: "أؤيد مادة الثماني سنوات لتداول السلطة، البقاء في الحكم مدى الحياة أثبت فشله بدليل حسني مبارك" .. مجدي عبد الغني بقى ثورجي.

خالد الغندور: "الجزائر متستاهلش تتأهل مرتين لكاس العالم.. إنما روراوة نموذج للراجل اللي بيخدم بلده من منصبه الدولي، مش احنا". بندق غاضب لأننا لا نتأهل لكأس العالم بالـ"...."، اكمل الفراغات.

مدحت شلبي: "ياما عرضت فيديوهات للغردقة وجبت سياح لمصر".. فعلا، أنا عندي واحد صاحبي هولندي اول ما شاف الغردقة على مودرن سبورت حجز على طول.

أحمد شوبير: "انا عايز اللي نازلين يحتفلوا بمحمد محمود يتفرجوا على ازاي انجلترا بتحتفل بذكرى وفاة الليدي ديانا".. فعلا الشبه كبير جدا.

الصحفي: من هو أكثر شخص تعلمت منه في حياتك؟

المدرب: جوزيه مورينيو.

المفاجأة: إن المدرب هو نفسه جوزيه مورينيو.

مات فورا

خالد الغندور: "مفيش مدرب فرنسي عظيم .. مفيش مدرسة فرنسية كروية في وجهة نظري".. إيميه جاكيه مات فور سماعه هذا التصريح.

معلق النيل للرياضة "والنهاردة نجمنا الكبير لابس شارة الكابييتيينو".. فرانشيسكو توتي مات فور سماعه هذا التصريح.

إيهاب الخطيب: "من أشهر فرق أمريكا الجنوبية بوكاجونيورز البرازيلي".. دييجو مارادونا مات فور سماعه هذا التصريح.

جمال عبد الحميد: "شيكابالا بيباصي في ناحية، وبيبص في ناحية تانية.. ودي قلة احترام للخصم" .. رونالدينيو مات فور سماعه هذا التصريح.

في حاجة غلط

معلق النيل الرياضية: "الفوز ده فرح كل المصريين من كل الأديان، فرح محمد وحسن وخالد ".

معلق قناة النيل للرياضة: "الكرة خدعتنا ودخلت خارج المرمي".

معلق قناة النيل للرياضة: "الكورة ركبت جدو بدل ما هو يركبها".

معلق قناة النيل للرياضة: "جعفر بلبل يغرد في السماء".

في حاجة غلط 2

إبراهيم حسن: "الشتيمة بتدل على تربيتك".

فتحي سند: "أصعب حاجة السهل".

جمال عبد الحميد: "الـCV مش كل حاجة.. لازم نختار المدرب بناء على الخبرة مع الشهادات".

معلق النيل للرياضة: "وفي كل الحالات هي مستديرة لكن دايما ممتعة" .. هي إيه دي لمؤاخذة؟