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بالفيديو - 3 أسلحة لاتينية تشكل خطرا صينيا على الأهلي

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بالفيديو - 3 أسلحة لاتينية تشكل خطرا صينيا على الأهلي بالفيديو - 3 أسلحة لاتينية تشكل خطرا صينيا على الأهلي

"يمتلك فريق جوانزو إيفرجراند الصيني ثلاثة لاعبين محترفين، يجب علينا إيقافهم نظرا لخطورتهم علينا" .. محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي.

هكذا تحدث يوسف للمرة الأولى عن فريق جوانزو بطل أسيا الذي يصطدم به المارد الأحمر يوم 14 ديسمبر في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الثلاثي الذي يقصده يوسف هو البرازيلي إلكيسون المهاجم الصريح ومواطنه الجناح الأيسر مويركي وصانع الألعاب الأرجنتيني داريو كونكا.

الثلاثي اللاتيني يشارك بصفة أساسية مع بطل أسيا، ويشكل قوة هجومية ضاربة في ظل طريقة لعب 4-2-3-1.

80 هدفا أحرزهم الثلاثة لاعبي في موسم شهد تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الصيني ودوري أبطال أسيا.

إليكسون

هداف الدوري الصيني برصيد 28 هدفا، شارك مع جوانزو في 38 مباراة بمختلف البطولات وأحرز 31 هدفا وصنع 16.

انضم للفريق في يناير 2013 قادما من بوتافوجو البرازيلي، ورغم الوقت القصير نسبيا الذي قضاه مع جوانزو، حقق أرقاما كبيرة في موسمه الأول.

مويركي

جناح أيسر أتليتكو مينيرو السابق، وهداف دوري أبطال أسيا الحالي مع جوانزو برصيد 13 هدفا، شارك مع بطل الصين في 44 مباراة خلال الموسم المنصرم بمختلف البطولات.

أحرز 24 هدفا في مختلف البطولات وصنع لزملائه 16 أخرين، ويعد الهداف التاريخي لجوانزو برصيد 72 هدفا أحرزهم منذ 2010 وإلى الأن.

كونكا

صانع ألعاب فلومينزي البرازيلي السابق وصاحب أعلى راتب سنوي في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بواقع عشرة ملايين و600 ألف يورو.

من أهم أعمدة بطل أسيا، وشارك مع الفريق في 44 مباراة خلال الموسم الماضي في مختلف البطولات محرزا 25 هدفا وصانعا 14.

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فيديو اليوم السابع

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