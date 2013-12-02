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الأهلي: قرعة الممتاز أسفرت عن مجموعتين متكافئتين

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الأهلي: قرعة الممتاز أسفرت عن مجموعتين متكافئتين الأهلي: قرعة الممتاز أسفرت عن مجموعتين متكافئتين

يرى محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز أسفرت عن مجموعتين متكافئتين.

وقال يوسف لـFilGoal.com "المجموعتان على نفس مستوى القوة، ومجموعتنا ليست أسهل من المجموعة الثانية."

وجاء المارد الأحمر في المجموعة الأولى بجانب إنبى وسموحة والداخلية والاتحاد السكندرى والرجاء والمقاولون العرب والجونة ومصر المقاصة والانتاج الحربى وغزل المحلة.

بينما تكونت المجموعة الثانية من الزمالك والإسماعيلى والمصرى وبتروجت وطلائع الجيش والقناة والمنيا واتحاد الشرطة وتليفونات بنى سويف ووادى دجلة وحرس الحدود.

وأضاف يوسف "نتمنى فقط أن تبدأ البطولة في الموعد المحدد لها وأن تستمر."

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 26 ديسمبر الجاري، وفقا لتأكيدات وزارة الرياضة واتحاد الكرة.

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