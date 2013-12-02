بالصور.. افتتاح المرحلة الأولى من القناطر الخيرية بتكلفة 415 مليون جنيهًا

قام الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية يرافقه اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والكاتبة فريدة الشوباشي الأعمال الإنشائية في مشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وقال وزير الري انه يعتبر المشروع تجسيدا لإرادة المصريين في قدرتهم على تحدي الصعاب في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها مصر وأن تحقيق المصريين لهذا الإنجاز الذي يعتبر حلم جديد للمصريين هو بمثابة معجزة حقيقية للإرادة المصرية التي تريد أن تفعل شئ وقتما تريد.

وأضاف الوزير أنه قد الانتهاء من مرحلة الأساسات بقناطر أسيوط الجديدة بتكلفة مرحلية بلغت 415 مليون جنيه إلى جانب 16 مليون يورو من إجمالي التكلفة الكلية المقدرة بـ 4 مليارات جنيه لافتا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في سبتمبر 2017 حيث تستغرق مدة تنفيذ المشروع 64 شهراً.

رافق الدكتور محمد عبد المطلب في الزيارة عدد من قيادات الوزارة ورئيس مصلحة الري المهندس محمد بلتاجي.

وقد عقد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى على هامش الجولة اجتماعاً موسعاً مع الشركات العالمية والوطنية المنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة بموقع المشروع وذلك بحضور مقاولي الأعمال المدنية والهيدروميكانيكية والأعمال الكهربائية والاستشارى الألمانى وهيئة المحطات الكهربائية وعدد من رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال وزير الرى أن الاجتماع يستهدف متابعة الأعمال التي تتم حاليا بموقع المشروع بالإضافة إلى عقد اجتماع مغلق مع العاملين بالمشروع والإدارات المختلفة التابعة للوزارة للتعرف على مشاكل المهندسين والفنيين والعاملين بأجهزة الوزارة المختلفة بالمحافظة.

وقال أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن انتهاء أعمال المرحلة الأولى من النزح السطحى للمياه الجوفية بموقع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة التى ينفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية بينها شركة المقاولون العرب بالإضافة إلى تفقد أعمال الستارة الدائمة لحماية جسم قناطر أسيوط والأعمال الإنشائية التى تتم على ترعة الإبراهيمية ضمن مكونات مشروع القناطر.

وأضاف محافظ أسيوط ان المشروع الذي يقام بأيدي وخبرات مصرية وألمانية سوف يحقق نقلة نوعية وحضارية لمصر وللصعيد خاصة ويعتبر سد عالي جديد لمصر حيث انه يسهم في زيادة الناتج القومي وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يقرب من 20% من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بمساحة مليون و650 ألف فدان كما يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ إضافة إلى300 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع فضلا عن طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات وتوفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل مكون من 4 حارات مرورية كما يساهم المشروع في زيادة العائد الاقتصادى من المحاصيل الزراعية لمصر بإجمالى 12 مليار جنيه بالإضافة إلى توفير احتياجات الصناعة من الطاقة .

وأبدت الكاتبة فريدة الشوباشي إعجابها الشديد بمشروع القناطر الذي اعتبرته أكبر تحدي يواجه أبناء الصعيد ويبرهن على قوتهم وقدرتهم في مواجهة الصعاب وإزالة المعوقات ولافتة ان المشروع يثبت ان وراءه قيادة واعية مخلصة يسير خلفها عمال مخلصين يريدون تحقيق المستحيل .