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إقبال طلابي على نظام الباركود في التغذية بجامعة المنيا

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إقبال طلابي على نظام الباركود في التغذية بجامعة المنيا إقبال طلابي على نظام الباركود في التغذية بجامعة المنيا

أحمد كامل نعمان نائب رئيس جامعة المنيا

أكد الدكتور أحمد كامل نعمان نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب بأن الجامعة بدأت فى تطبيق نظام التحكم فى وجبات المدن الجامعية بالباركود ، حيث تعتبر الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المطبقة لهذا النظام ، وقد تكون هناك جامعات مستخدمة لأنظمة أخرى .

وأشار أنه تم عمل كارنيهات خاصة بالمدن الجامعية عليها الباركود الخاص بكل طالب ، يستطيع من خلاله التسجيل لحجز الوجبات الغذائية مضيفاً أن الهدف من هذا النظام هو التحكم فى عدد الوجبات الغذائية ، مضيفاً أن الهدف من هذا النظام هو التحكم فى عدد الوجبات التى تم حجزها يومياً لمنع وجود هدر لوجبات زائدة والاستفادة منها فى تحسين الوجبات للطلاب .

وأوضح أن الطلاب متفائلون من تطبيق هذا النظام لأن الفائدة ستعود عليه من تحسين الخدمة .

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