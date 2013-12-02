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ننشر أماكن التظاهرات بمراكز محافظة الشرقية بعد اعتمادها

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ننشر أماكن التظاهرات بمراكز محافظة الشرقية بعد اعتمادها ننشر أماكن التظاهرات بمراكز محافظة الشرقية بعد اعتمادها

الدكتورسعيد عبد العزيزمحافظ الشرقية

وافق الدكتور سعيد عبد العزيز  محافظ الشرقية على تحديد أماكن التظاهرات بدائرة المحافظة و ذلك من خلال الإجتماع الذي عقده مع اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الشرقية وهى كالتالي”
> مدينة الزقازيق “ميدان موقف المنصورة أمام مسجد القدس , أمام مسجد الفتح الكائن بمنطقة القومية دائرة قسم ثان الزقازيق .

مركز منيا القمح ( أمام المدرسة الثانوية الصناعية الكائنة بشارع رشيد بندر منيا القمح ) ، مركز بلبيس ( ميدان باتا الكائن ببندر بلبيس ) ، مدينة العاشر من رمضان ” قطعة أرض فضاء أمام المجاورة الرابعة بجوار قصر الثقافة الكائن بمنطقة الأردنية , ساحات إنتظار السيارات الواقعة ما بين المجاورة 53 ، 54 , قطعة أرض فضاء بجوار ميدان السلطان و الواقعة مابين المجاورة 38 ، 50 ، مركز كفر صقر ” قطعة أرض فضاء ملك مجلس المدينة يطلق عليها أرض العرب و الكائنة بشارع المستشفى بندر كفر صقر , قطعة أرضر فضاء بحي السلام بندر كفر صقر ، قسم القرين ” قطعة أرض فضاء عبارة عن حديقة بمساحة 2 فدان بجوار مقر مجلس مدينة القرين ، مركز ههيا” ش الحاجة أمنة بالمنطقة المجاورة للمستشفى العام , الطريق الدائري خلف مساكن بندر ههيا ، مركز الأبراهيمية ” قطعة أرض فضاء بنهاية ش بورسعيد بجوار المستشفى العام ببندر الابراهيمية ،  مركز الحسينية ( أمام الساحة الشعبية الكائنة ببندر الحسينية ) ، مركز فاقوس (طريق شارع البحر الكائن ببندر فاقوس ) ، مركز ديرب نجم ( قطعة أرض فضاء أمام النادي الإجتماعي الكائن ببندر ديرب نجم .

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