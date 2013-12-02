ننشر أماكن التظاهرات بمراكز محافظة الشرقية بعد اعتمادها

وافق الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية على تحديد أماكن التظاهرات بدائرة المحافظة و ذلك من خلال الإجتماع الذي عقده مع اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الشرقية وهى كالتالي”

> مدينة الزقازيق “ميدان موقف المنصورة أمام مسجد القدس , أمام مسجد الفتح الكائن بمنطقة القومية دائرة قسم ثان الزقازيق .

مركز منيا القمح ( أمام المدرسة الثانوية الصناعية الكائنة بشارع رشيد بندر منيا القمح ) ، مركز بلبيس ( ميدان باتا الكائن ببندر بلبيس ) ، مدينة العاشر من رمضان ” قطعة أرض فضاء أمام المجاورة الرابعة بجوار قصر الثقافة الكائن بمنطقة الأردنية , ساحات إنتظار السيارات الواقعة ما بين المجاورة 53 ، 54 , قطعة أرض فضاء بجوار ميدان السلطان و الواقعة مابين المجاورة 38 ، 50 ، مركز كفر صقر ” قطعة أرض فضاء ملك مجلس المدينة يطلق عليها أرض العرب و الكائنة بشارع المستشفى بندر كفر صقر , قطعة أرضر فضاء بحي السلام بندر كفر صقر ، قسم القرين ” قطعة أرض فضاء عبارة عن حديقة بمساحة 2 فدان بجوار مقر مجلس مدينة القرين ، مركز ههيا” ش الحاجة أمنة بالمنطقة المجاورة للمستشفى العام , الطريق الدائري خلف مساكن بندر ههيا ، مركز الأبراهيمية ” قطعة أرض فضاء بنهاية ش بورسعيد بجوار المستشفى العام ببندر الابراهيمية ، مركز الحسينية ( أمام الساحة الشعبية الكائنة ببندر الحسينية ) ، مركز فاقوس (طريق شارع البحر الكائن ببندر فاقوس ) ، مركز ديرب نجم ( قطعة أرض فضاء أمام النادي الإجتماعي الكائن ببندر ديرب نجم .