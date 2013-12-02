وزير الصناعة يلقى كلمة مصر فى المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة

يلقى منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، غدا كلمة مصر أمام مؤتمر لافتتاح الرسمى "للمؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية"، كما سيترأس الوزير اجتماعات المجموعة العربية باعتبار مصر هى المنسق للمجموعة، إلى جانب المشاركة فى اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، كلا من السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، وهانى بسيونى رئيس المكتب التجارى بجنيف، إلى جانب ممثلين لقطاع الاتفاقات التجارية.