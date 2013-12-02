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أرامكو السعودية تعول على العنصر البشرى فى حماية أنظمتها من القرصنة

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أرامكو السعودية تعول على العنصر البشرى فى حماية أنظمتها من القرصنة أرامكو السعودية تعول على العنصر البشرى فى حماية أنظمتها من القرصنة

قال المدير التنفيذى لتقنية المعلومات بشركة "أرامكو" عبدالعزيز العبد الكريم، إنه لا يمكن القول بأنه يمكن حماية أى نظام من عمليات القرصنة بالكامل، مشيرا إلى أن حماية أى نظام بالكامل، تتطلب رفع مستوى العنصر البشرى وتدريبه بشكل مستمر.

ونقلت صحيفة "الشرق" ، اليوم الاثنين، عن العبدالكريم قوله، إن "أرامكو" مهتمة بتقنية وأمن المعلومات بشكل كبير، وتركز على ابتعاث موظفيها المتخصصين فى تقنية المعلومات، لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فى الداخل، أو لجامعات فى الخارج، لتدريبهم على مواجهة أساليب الاختراق المتجددة.

كانت "أرامكو" قد تعرضت فى أغسطس الماضى لفيروس إلكترونى تخريبى من مصدر خارجى أثر على نحو 30 ألف جهاز كمبيوتر مكتبى.

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مصر 365

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