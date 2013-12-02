٣ نصائح لتختاري فستانك الأسود القصير هذا الشتاء

تحتاج كل سيدة إلى الفستان الأسود القصير، كما ينصح خبراء الموضة كل سيدة باقتناء أكثر من نسخة لهذا الفستان، كالفساتين البراقة المناسبة للسهرات، أو تلك التي تتميز بقصَّات ناعمة تناسب الإطلالات النهارية.

عند اختيار الفستان الأسود القصير المناسب لموسم خريف وشتاء 2014 خذي بعين الاعتبار 3 نقاط أساسية، وهي:

١- خامة الفستان

لا يمكن أن نحصر الخامات المناسبة لفصل الشتاء، والتي ستكون جميلة باللون الأسود في فستانكِ لهذا الموسم، لذا ننصحكِ باختيار الجلد لتحصلي على لوك شبابي معاصر، أو التويد لتكون إطلالتكِ فاخرة على طريقة "Chanel".

٢- التصميم

تحتاجين في فصل الشتاء إلى تصميم أنيق ودافئ، لذا احرصي على اختيار فستان بقصَّة رقبة عالية وبأكمام طويلة لتكوني متألقة ومرتاحة في الوقت نفسه.

٣- واكبي موضة الموسم

على الرغم من أن الفستان الأسود القصير يجسد الإطلالة الكلاسيكية إلا أن ذلك لا يمنع من أن تكون إطلالاتكِ معاصرة، ولإطلالة مواكبة للموضة أدخلي شيئاً من اتجاهات الموسم إلى فستانكِ كالتفاصيل الشفافة التي شهدناها في تصاميم زهير مراد و إيلي صعب وغيرهم، أو ألوان الميتاليك الجميلة التي شوهدت في تصاميم Michael Kors.

شاهدي معنا أجمل الفساتين السوداء القصيرة التي شوهدت على منصات العروض العالمية لموسم خريف وشتاء 2014.

سيعجبك أيضاً :