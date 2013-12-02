تصاميم ريم عكرا تزين إطلالات النجمات حول العالم

أثبتت المصممة ذات الأصل اللبناني ريم عكرا اسمها في ساحة الموضة والأزياء، إذ كوَّنت لها قاعدة معجبين حول العالم ضمت أسماء أشهر النجمات العربيات والأجانب.

Taylor Swift هي واحدة من أكبر المعجبات بتصاميم المبدعة ريم عكرا، حيث شوهدت بإطلالات أخاذة حملت توقيعها على السجادة الحمراء لمختلف المحافل، ومنها: إطلالاتها الذهبية الجميلة في حفل "AMA 2012"، ولا يمكن أن ننسى آخر إطلالاتها فقد اختارت فستاناً باللون الأبيض المفضل لديها لتتألق به في لندن، ويمكن أن نقول أن زميلتها Selena Gomez كذلك من المعجبات بتصاميم المصممة المذكورة، فهي تحرص على اختيار أجمل التصاميم التي تناسب إطلالاتها المتجددة.

على الرغم من عدم اهتمام النجمة Kristen Stewart بالموضة ومستجداتها، إلا أن تصاميم عكرا تجد مكانة خاصة في خزانتها، حيث شاهدناها متألقة بها في حفل الأوسكار، ومهرجان كان للعام الماضي، وكانت Kate Hudson أجمل من ارتدت هذه التصاميم، حيث اختارت فستاناً بلون سماوي وقصّة عصرية جميلة.

بالنسبة لنجماتنا العربيات تأخذ الإعلامية أنابيلا هلال مكانة في أعلى قائمة المعجبات بتصاميم ريم عكرا، حيث كانت متألقة بها على مسرح "Arab Idol"، ولا يمكن أن ننسى الأميرة السعودية الأنيقة أميرة الطويل التي ارتدت فستاناً كحلي اللون بتصميم مميز في دبي مؤخراً.

شاهدي أجمل إطلالات النجمات بتصاميم ريم عكرا، واختاري الأجمل برأيكِ.

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