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إكسسوارات تحتفل بالعيد الوطني الإماراتي

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إكسسوارات تحتفل بالعيد الوطني الإماراتي إكسسوارات تحتفل بالعيد الوطني الإماراتي

لا تغيب الإكسسوارات عن هذه المناسبة. فالعلامات التجارية تسعى جاهدة للاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي على طريقتها الخاصة، فبعضها قدم مجموعات خاصة بهذا اليوم، والبعض الآخر حرص على تصميم قطع تحمل ألوان العلم الإماراتي أو نقشته. إليك مجموعة متنوعة من الإكسسوارات، اختاري القطعة التي ترغبين بها لوضعها في هذا اليوم التاريخي.

 

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