خبير بالعمران يطالب بسرعة الإنتهاء من التخطيط العمراني لوقف تعديات الأراضي

شهدت محافظة القليوبية ، اليوم الاثنين ، استقبال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بمجلس مدينة شبرا الخيمة بالخبير “واي هاي هنج هونج” المتخصص في التخطيط العمراني والذي طالب بسرعة الانتهاء من اعتماد المخططات العمرانية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية والحد من زيادة العشوائيات .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ والخبير الصيني وبحضور الدكتور محمد ندا مدير مشروع وخبير اللا مركزية والدعم الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والخبيرة ليلى كريم شيكيلي واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة .

وأوضح “واي هونج” أنه قام بجولة داخل محافظة القليوبية وشاهد كم التعديات والعشوائيات ، لافتا إلى أن مشكلة مصر مثل العديد من مشاكل الدول الإفريقية وأنها نموذجا من أديس أبابا ، مشيرا إلى أن التخطيط التفصيلي ماهو إلا وضع تخطيط للشوارع والمحاور الرئيسية يلتزم بها كل من شرع في البناء داخل المخطط التفصيلي ، وطالب بضرورة بتبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من اعتماد المخططات ، موضحا أنه يمكن الإعتماد على خرائط هيئة المساحة والحيازات والضرائب العقارية كمستند ملكية للأراضي موضحا بأن هناك نوعا من البيروقراطية من جانب الجهات المسئولة عن إعتماد المخططات العمرانية مؤكدا بان يمكن التخطيط العام للمناطق من حيث الشوارع والمحاور الرئيسية ويترك باقي التخطيط للمواطنين ملتزمين بالتنسيق العام للمخطط .

كما طالب “هنج هونج” بضرورة إعطاء اختصاصات موسعة للمحافظ خلال الدستور الجديد لإعطاء الفرصة في اتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المركزية والتعقيدات والمعوقات التي تقابله عن طريق البيروقراطية لدى الجهات الأخرى وطالب الوفد بضرورة سرعة الانتهاء من اعتماد المخططات العمرانية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية والحد من زيادة العشوائيات التي أصبحت ظاهر واضحة في القليوبية .

ومن جانبه ‘طالب الدكتور محمد ندا – مدير مشروع وخبير في اللامركزية بمشروع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.,وطالب بسرعة الانتهاء من جميع المخططات التي فرضها القانون والتي تعد أساسا لتطبيقه وبدونها يصبح القانون قاصر عن الوصول إلى أهدافه., • تشجيع الجهات الإدارية القائمة على التنفيذ بتيسير إجراءات تنفيذ القانون والبعد عن التعقيد في إصدار التراخيص لدفع عجلة التنمية على المستوي القومي.

وفي ذات السياق وجه عبد الظاهر ، لوما شديد اللهجة لمسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومديري الإدارات الهندسية بسبب تأخر إعتماد المخططات العمرانية بمدن المحافظة منذ عام 2008 وحتى الآن قائلا وإذا تأخر الأمر عن ذلك سأضطر لمخالفة القانون من أجل الناس لأنه من غير المقبول أن نطلب من الناس عدم المخالفة ثم نقول لهم لا يوجد تراخيص بناء.