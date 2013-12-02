20 ألف قطعة أثرية فى متحف الغردقة الجديد لجذب وتنشيط السياحة

صرح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بأنه جار العمل فى مشروع متحف الغردقة القومى للآثار، والذى تصل تكلفته إلى 150مليون جنيه، حيث يتم عرض 20 ألف قطعة آثرية بالمتحف، للعمل على جذب وتنشيط السياحة.

وقال المحافظ، إنه تم التنسيق مع وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، لبحث إمكانية الانتهاء من المتحف خلال 24شهرا.. مشيرا إلى أن هذا المتحف ضمن خطط المحافظة لجذب نوع جديد من الأفواج السياحية بجانب السياحة الشاطئية.

وأضاف، أنه تم تخصيص مساحة 230 ألف متر مربع، لإقامة قرية أوليمبية، وملاعب لجميع الألعاب الرياضية، لجذب الأندية والمنتخبات، لإقامة معسكرات رياضية فى البحر الأحمر مع إنشاء قاعة كبرى للمؤتمرات، بهدف تنمية سياحة المؤتمرات والسياحية الرياضية لمضاعفة أعداد السائحين إلى البحر الأحمر، وخلق المزيد من فرص العمل.