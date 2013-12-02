توزيع 188 "تابلت" على الطلاب المتفوقين بجامعة بنها

احتفلت جامعة بنها بتوزيع 188 جهاز حاسب لوحى "تابلت" على الطلاب المتفوقين بمختلف الكليات، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات.

وقال الدكتور أحمد حسن، خبير تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي، خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة بنها، اليوم الاثنين، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور عادل عدوي، والمدير التنفيذى لوحدة تكنولوجيا المعلومات الدكتور غازى عصاصة، إنه جارى الانتهاء من توزيع 10 آلاف جهاز حاسب "تابلت" محلى الصنع على طلبة الجامعات المصرية.

وأشار إلى إمكانية استخدام الأجهزة الجديدة فى مشروع محو الأمية عن طريق الاستعانة ببعض الإرشادات الخاصة بتعليم مبادئ القراءة والكتابة، بدلا عن الكتب المطبوعة والتقليدية.

وأوضح أن الوزارة وفرت مراكز الصيانة للأجهزة وفحصها قبل تسليمها للطلاب، وجارى إنشاء موقع جديد من خلال نظم تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالى يتيح لجميع الطلاب الحصول على المواد والبرامج الدراسية الخاصة بهم ومساعداتهم على الابتكار ونشر ثقافة التدريب على نظم المعلومات.

من جانبه، قال الدكتور عادل عدوى إن نظام التعليم تغير كثيرا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم دمج أدوات تكنولوجيا المعلومات فى منظومة التعليم لإحداث التغيير والتطوير الإيجابى الذى يخدم الطلاب والعملية التعليمية.