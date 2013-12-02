الشيخ محمد بن سحيم يرأس وفدا من 18 مستثمرا قطريا لزيارة القاهرة

يترأس الشيخ محمد بن سحيم، وفد رجال الأعمال القطريين، الذى من المقرر أن يزور القاهرة خلال اليومين المقبلين، إلى جانب 18 رجل أعمال قطريا، يعملون فى قطاعات صناعية مختلفة.

وقال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوفد من المقرر أن يشارك فى القمة الاستثمارية التى ستعقد على مدار يومى 4 و5 ديسمبر الجارى، لتلبية الدعوة الموجهة للجانب القطرى.

وأشار هلال إلى أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون الاستثمارى بين الجانبين، وحل المشاكل الاستثمارية القائمة بين الجانبين المصرى والقطرى، لافتا إلى أن زيارة الوفد ليست لها علاقة بالموضوعات السياسية على الإطلاق، وأن العلاقات الاستثمارية هى القادرة على فتح آفاق جديدة فى الفترة المقبلة.

يذكر أن الشيخ محمد بن سحيم، يعد من أبرز رجال الأعمال القطريين العاملين فى السوق المصرى، وله استثمارات فى عديد من المجالات، ورفض الخروج من السوق المصرى عقب التوترات السياسية التى شهدتها الساحة الداخلية فى العامين الماضيين.

وتستضيف القاهرة القمة الاستثمارية يومى 4 و5 ديسمبر الجارى، بحضور أكثر من 500 رجل أعمال خليجى، وذلك لمناقشة المشروعات الاستثمارية التى من المقرر أن تعرضها وزارة الاستثمار، وبحث المعوقات أمام الاستثمارات العربية فى مصر.