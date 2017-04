تعددت سيارات المشاهير .. والموت واحد

إعداد: محمد الجرجاوى

فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة”مقولات استمعنا إليها كثيرا لاتخاذ الحرص عند قيادة السيارات ، لكن القدر أقوى من كل الأشياء، إن الموت لا يفرق بين غني وفقير، أو بين نخبة وأشخاص عاديين، فقد توفي العديد من نجوم الفن والغناء بسبب حوادث السيارات المميتة.

“أسمهان”

تعد المطربة اللبنانية الأصل أسمهان من أبرز وأهم المطربات الذين ظهروا فى التاريخ الغنائى ففي الوقت الذي كانت تعمل فيه بفيلم “غرام وانتقام” استأذنت أشمهان من منتج الفيلم الممثل الكبير يوسف بك وهبي بالسفر إلى رأس البر لتمضية فترة من الراحة هناك فوافق. وذهبت إلى رأس البر ترافقها صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة، وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في الترعة، إذ لقت مع صديقتها حتفهما أما السائق فلم يصب بأذى وبعد الحادثة اختفى، ووجهت الاتهامات نحو الاستخبارات البريطانية وإلى زوجها الأول حسن الأطرش والثالث أحمد سالم وإلى أم كلثوم وشقيقها فؤاد الأطرش.

“جين مانسفيلد”

يعتقد أن القدر مع تلك النجمة كان فى صالحها وليس ضدها إذ قبل وفاة نجمة الإثارة الأمريكية فى فترة الخمسينيات جين مانسفيلد قلت شهرتها بشكل كبير واتهمها البعض باتباع أساليب دعائية رخيصة للظهور في المسرحيات والأفلام السينمائية، وتعرضت مانسفيلد لحادثة مأساوية في عام 1967 تسببت في وفاتها هي والسائق ومدير أعمالها، بينما أصيب أطفالها الثلاثة بجروح بسيطة بسبب جلوسهم في المقعد الخلفي.

“عمر خورشيد”

عمر خورشيد الشاب الوسيم عازف الجيتار الذى كان يعد فتى أحلام الفتيات فى فترة السبعينات وحتى وفاته عام 1981 ،إذ تعرض خورشيد لحادث سيارة مروع في نهاية شارع الهرم بجانب ميناهاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا، والممثلة مديحة كامل،وترددت الأقاويل بأن هذا الحادث كان مدبرًا لا سيما أن زوجته ومديحة كامل شهدتا أمام النيابة بأنهما وهم في طريقهم للمنزل تعرضوا لمطاردة سيارة غامضة لم تتركهم إلا بعد أن تأكد صاحبها أن عمر خورشيد اصطدم بعمود الإنارة.

“جريس كيلي”

اشتهرت جريس كيلى في البداية الخمسينيات بسبب ظهورها في العديد من أفلام هوليود،وتزوجت من أمير موناكو رينيه وأصبحت أميرة، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاً إذ تعرضت لحادثة مميتة في عام 1982وسقطت سيارتها من منطقة مرتفعة لتتوفى على الفور، بينما أصيبت إبنتها بجلطة دماغية من تأثر الحادث.

“جيمس دين”

لا يختلف إثنان على أن الممثل الأمريكي الراحل جيمس دين كان أيقونة الشباب فى فترة الخمسينيات وأثرت وفاته على عدد كبير جداً من المراهقين فى العالم لتعلقهم به. وتوفي دين في سن الـ24 أثناء قيادته لسيارته البورشة، بعد أن اصطدم بسيارة أخرى وجهاً لوجه.

” الأميرة ديانا ”

تعد هذه الحادثة أشهر حادثة تصادم فى تاريخ البشرية بشكل عام إذ فى صباح 1997إستيقظ العالم على وفاة أميرة القلوب ديانا سبنسر في فرنسا نتيجة حادث سيارة يعتقد الغالبية العظمى من محبيها أنه مدبر، كان بصحبتها خطيبها المصري “دودي الفايد” نجل رجل الأعمال المصرى”محمد الفايد”،وجاء الحادث نتيجة لاصطدام قوي من سيارة”مرسيدس” تسببت في وفاة 3 أشخاص من الـ4 الذين كانوا بداخلهما. ونقلت معظم وسائل الإعلامية مراسم دفنها وانتشرت التحاليل والأخبار الخاصة بالحادث كالنار في الهشيم في نهاية العقد قبل الماضي.

“بول ووكر”

رغم قلة أعماله الفنية إلا أن سلسلة أفلام”the fast and the furious” كانت مميزة للنجم الأمريكى الشاب صاحب ال40عام بول ووكر والذى لقى حتفه في حادث سيارة وقع في شمال لوس أنجلوس،جراء ارتطام السيارة بشجرة أدى لإشتعال النيران بالسيارة بعد ذلك. وكان ووكر يجلس بجوار أحد أصدقائه الذي يقود سيارة Porsche”". يذكر أن الممثل الراحل كان يعمل على تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام “the fast and the furious” التي عرض منها 6 أجزاء ابتداء من عام 2001 حتى العام الحالي، كما كان من المقرر أن يعرض هذا الجزء الذي لم يكتمل تصويره في 10 يوليو 2014