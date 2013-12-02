محمد بن زايد يرفع علم الدولة في ختام فعالية "مسيرة علم"

رفع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..علم دولة الإمارات العربية المتحدة على سارية كاسر الأمواج في أبوظبي .. بمشاركة سمو أولياء العهود في ختام فعاليات " مسيرة علم " التي استمرت أسبوعا جالت إمارات الدولة والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".

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