رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " في قصر الضيافة في المشرف ظهر اليوم..أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام .. بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.



> فقد استقبل صاحب السمو رئيس الدولة..صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.



> وفي بداية اللقاء هنأ صاحب السمو رئيس الدولة وأخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات..أخاهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على فوز دبي باستضافة اكسبو 2020 ..مؤكدين أن هذا الفوز شكل قفزة هامة من مسيرة الانجازات الكبيرة التي حققتها دولتنا منذ تأسيسها.



> وبدوره أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا الفوز لصاحب السمو رئيس الدولة وحكام و شعب دولة الإمارات..وقال إن فوز دبي هو ثمرة النجاحات والانجازات العظيمة التي حققتها دولتنا وشعبنا بدعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .



> كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.



> وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع إخوانه حكام الإمارات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين للدولة.



> وتقدم الجميع إلى صاحب السمو رئيس الدولة بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة العزيزة داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بالصحة والسعادة والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء والعطاء وتحقيق مزيد من الانجازات والخير للوطن والمواطنين.



> كما تقبل صاحب السمو رئيس الدولة وأخوه صاحب السمو نائب رئيس الدولة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات التهاني والتبريكات من..أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سعادة عبدالله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.



> حضر الاستقبال .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة..وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

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