رئيس الدولة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد

ترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اجتماع المجلس الأعلى للإتحاد الذي عقد في قصر الضيافة في المشرف ظهر اليوم بحضور إخوانه .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.



> واستعرض المجلس مسيرة العمل الوطني على مدى / 42 / عاما مضت منذ قيام الدولة في مختلف المجالات .



> ونوه المجلس في هذا الصدد بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتي أسهمت في تعزيز المسيرة الاتحادية والعمل الوطني والذي يسهم في تحقيق الازدهار للوطن والرفاهية والتقدم لشعب دولة الامارات.

> وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى التهاني باليوم الوطني الثاني والأربعين مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة يشكل منطلقا هاما نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات شعب الإمارات في مزيد من الخير والازدهار.



> وهنأ أصحاب السمو الحكام شعب دولة الإمارات بهذه المناسبة العزيزة مؤكدين أن الانجازات التي تحققت خلال الـ/ 42 / عاما الماضية كانت ثمرة العمل الدوؤب والمخلص الذي قام به كل فرد من أبناء الدولة الغالية واثقين في أن عطاء شعب دولة الإمارات سيكون دائما محل التقدير والاعتزاز في الوصول بالدولة إلى المكانة التي يتطلع إليها الجميع في موقع متقدم بين دول العالم.



> وأشاد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى بجائزة رئيس الدولة التقديرية في دورتها الثالثة للجائزة 2013 التي سيكون لها أطيب الأثر في تكريم كل من يعمل ويسهم في بناء هذا الوطن.



> ونوه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى بدور الآباء المؤسسين في تحمل المسؤوليات التاريخية في بناء الاتحاد وبذل الجهود المخلصة لتعزيز مسيرته..مؤكدين أن دور هؤلاء الرجال والذين عملوا معهم يشكل نموذجا وطنيا للأجيال الحاضرة والقادمة لبذل كل جهد مخلص من أجل استمرار المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ".



> حضر الاجتماع..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.



> وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريما لإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام حضرها عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.



> من جهة اخرى كرم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في قصر الضيافة في المشرف ظهر اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء..عددا من الشخصيات في الدولة الذين قدموا خدمات جليلة كان لها الدور الفاعل في تطور نهضة مسيرة البلاد الخيرة.. وذلك بمنحهم "جائزة رئيس الدولة التقديرية".



> وسلم صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " الجوائز الى المكرمين أو من ينوب عنهم وذوي الذين انتقلوا الى الرفيق الأعلى.



> وأكد صاحب السمو رئيس الدولة..أن دولة الإمارات تعتز بعطاءات أبنائها وتكن كل التقدير لأي جهد وطني يبذل لتطور مسيرتنا الخيرة والتي كان لها أكبر الأثر في أن تتبوأ الإمارات مكانة متقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



> وقال سموه إن عطاءات المكرمين اليوم ومن سبقهم ستبقى منارات كبيرة تضىء مسيرة نهضتنا للوصول الى مكانة أكثر تقدما وشموخا بما يحقق الرفاه والعزة لبلادنا وشعبنا الوفي.



> وأشار صاحب السمو رئيس الدولة الى أن " جائزة رئيس الدولة التقديرية " للمتميزين إنما يراد منها أن تعلو بهؤلاء الرجال عاليا وأن تضعهم في مرتبة مشرفة قياسا لما حققوه وأنجزوه لهذا الوطن المعطاء الذي يحتفي بهم في وقت يحتفل فيه شعب دولة الامارات باليوم الوطني الـ/ 42 / للدولة.



> وأضاف سموه أنه من الواجب علينا أن ننظر بعين التقدير والعرفان لكل من يعمل مخلصا ووفيا لهذا الوطن العزيز ويبذل الغالي والنفيس في سبيل أن ينعم شعب دولة الإمارات بالأمن والأمان والعزة والحياة الكريمة.



> وشمل التكريم بـ "جائزة رئيس الدولة التقديرية ".. معالي محمد سعيد الرقباني في مجال " دعم روع الاتحاد " و معالي الدكتور عبدالرحيم عبدالله جعفر الزرعوني في المجال العلمي وسعادة الدكتور جمال سند السويدي و المرحوم جوعان سالم الظاهري و المرحوم بطي حميد بن بشر المري والمرحوم ثاني بن أحمد المهيري في مجال " دعم قيم العطاء" و سعادة زهير أحمد محمد أبو الأديب في " المجال الزراعي" و سعادة راشد عبدالله عمران الشامسي في " مجال الأعمال الخيرية " والمرحوم حمد خليفة أبو شهاب و المرحوم الشاعر سالم محمد سالم الجمري في مجال " الشعر و الأدب ".