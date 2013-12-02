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الثلاثاء.. شعبة "الثروة الداجنة" تناقش مشكلاتها فى مؤتمر عام

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الثلاثاء.. شعبة "الثروة الداجنة" تناقش مشكلاتها فى مؤتمر عام الثلاثاء.. شعبة "الثروة الداجنة" تناقش مشكلاتها فى مؤتمر عام

تعقد شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، غدا الثلاثاء، مؤتمرا موسعا لمناقشة المشكلات التى تتعرض لها صناعة الدواجن فى ، وكيفية القضاء عليها فى المستقبل، ويعقد المؤتمر تحت عنوان "المؤتمر العام لشعبة الثروة الداجنة بين الحاضر والمأمول" بحضور وزراء الزراعة والصناعة والتموين ومحافظ القاهرة .

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أبرز المشاكل التى يواجهها القطاع وتعرض خلال المؤتمر، هى مشكلات نقص وارتفاع العلف، والتحصينات اللازمة لمنع نفوق الدواجن، إضافة إلى نقص زراعة الذرة فى مصر .

كما أشار إلى أن الاجتماع سيبحث الأمراض الوبائية التى تتعرض لها الدواجن مع دخول موسم الشتاء وبرودة الطقس، والذى يؤثر على المعروض منها فى الأسواق، وارتفاع الأسعار .

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مصر 365

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