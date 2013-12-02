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"سامسونج سى أند تى كورب" تفوز بعقد قيمته 1.2 مليار دولار فى السعودية

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"سامسونج سى أند تى كورب" تفوز بعقد قيمته 1.2 مليار دولار فى السعودية "سامسونج سى أند تى كورب" تفوز بعقد قيمته 1.2 مليار دولار فى السعودية

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن شركة التشييد والتجارة الكورية الجنوبية "سامسونج سى أند تى كورب" فازت بعقد قيمته 21,1 مليار دولار لإقامة محطة طاقة فى .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن سامسونج القول إنها تعتزم إتمام بناء محطة طاقة رابغ2 فى السعودية بحلول 2017 وفقا للعقد الذى وقعته مع شركة الكهرباء السعودية المملوكة للدولة.

تقام المحطة فى مدينة رابغ على الساحل الغربى للسعودية وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 2100 ميجاوات سنويا.

يأتى ذلك فيما تراجع سهم شركة سامسونج سى أند تى كورب فى تعاملات صباح اليوم ببورصة سول للأوراق المالية بنسبة 16,3% عن مستواه فى ختام تعاملات يوم الجمعة، آخر أيام أسبوع التداول الماضى ليسجل 2,61 ألف وون (57 دولارا).

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مصر 365

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