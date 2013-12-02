السيطرة على حريق بأحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي دون خسائر بشرية

قال اللواء جمال عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على حريق شب بأحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي دون أي خسائر بشرية.وأوضح «عبدالمنعم»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تلقى بلاغًا بنشوب حريق بأحد الاستديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.وأضاف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الاستديوهات المجاورة، مشيرًا إلى أن الحريق التهم محتويات الاستوديو بالكامل دون أي خسائر بشرية.

شبكةعيونالإخبارية

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