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القبض على 4 من قيادات «الإخوان» بقنا

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القبض على 4 من قيادات «الإخوان» بقنا القبض على 4 من قيادات «الإخوان» بقنا

ألقت أجهزة الأمنية بقنا بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، صباح الإثنين، القبض على 4 من جماعة الإخوان المسلمين بمركز أبوتشت لتحريضهم على العنف وتنظيمهم مظاهرات ضد الجيش والشرطة.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محمد عثمان، مدير المباحث، يُفيد بالقبض على 4 من أعضاء جماعة الإخوان بمركز أبوتشت لتحريضهم على العنف والمشاركة في مظاهرات معادية للجيش والشرطة.

كانت أجهزة الأمن بقيادة المقدم جمال سالمان، وكيل الفرع الجنائي بأبوتشت، قد داهمت منازل المتهمين، فجر الإثنين، وألقت القبض على محمد عبد العال سيد، مدرس بالمدرسة الثانوية بنين، ومحيي الدين عبد الرازق محمود، وكيل معهد أزهري، وعادل عبد البصير محمد إبراهيم، مهندس زراعي، ومحمد السادات عز الدين عبد اللطيف، مدرس بإدارة أبوتشت.

تم تحرير محضر بالوقائع وأخطرت النيابة الكلية لمباشرة التحقيق.

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