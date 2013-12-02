القبض على المتهم الرئيسي بتحطيم «النصب التذكاري» في ميدان التحرير

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، الإثنين، القبض على المتهم الرئيسي في واقعة تحطيم النصب التذكاري لشهداء ثورتي «25 يناير و30 يونيو» بميدان التحرير.ودلت التحريات أن المتهم يدعى «شريف.ح.أ»، عضو في حركة 6 أبريل، وأن أجهزة الأمن قامت بضبطه، بعد التعرف عليه من خلال بعض مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها أحد المتواجدين في الميدان أثناء الواقعة.كان عدد من المتظاهرين قاموا بتشويه النصب التذكاري الذي أقامته الحكومة لشهداء «ثورتي 25 يناير و30 يونيو» بميدان التحرير، قبل إحياء الذكرى الثانية لأحداث «محمد محمود»، وقاموا بتحطيم الجزء الرخامي المكتوب عليه اسم الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، وقاموا بوضع ملصقات عليه.وقام عدد من المتظاهرين بالكتابة على النصب التذكاري عبارات «يسقط كل من خان.. عسكر وفلول وإخوان»، كما قاموا بوضع عدد من العلامات الحمراء التي ترمز إلى الدماء على النصب.إعلان - Ads إعلان - Ads
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